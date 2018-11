376 suspendidos en Aerolíneas, desde las 7:00 del 21/11 no habrá aviones

El motivo de la medida de la empresa, que afecta a 376 empleados, es el de la suspención de tareas por las medida de fuerzas tomadas el pasado 8/11. Ese día, los trabajadores de los diferentes sindicatos realizaron una asamblea de 11 horas, durante las cuales hubo cese de actividades. Miles de personas quedaron varadas en diferentes aeropuertos por los más de 250 vuelos suspendidos. Los que se adhirieron a la medida serían los sacionados.

La suspención de los empleados será de entre 10 y 15 días. Las áreas de atención al público son las más afectada y la de tripulantes de a bordo (popularmente conocidos como "azafatas") no hay ningún suspendido. Desde la empresa argumentarían que no se trataba de una huelga (o paro) sino un cese de actividades.

Desde los gremios aún no hubo repuesta alguna sobre las suspensiones. Cerca de las 20:00 de día de hoy (20/11) estarían reunidos, resolviendo como responder y si modificar de alguna manera las medidas planificadas para mañana.

El conflicto parece lejos de resolverse, los gremios no quieren aflojar y el Gobierno tampoco. Este último está actuando con una terquedad que no se veía desde los tiempos en los que Antonio Mata estaba a la cabeza de Aerolíneas Argetinas. Mientras tanto, se aproxima diciembre y los argentinos, que ya están descontentos con una crisis económica que les ajusta el cinturón, van a querer viajar. La semana que viene es la cumbre del G-20: Desde el Gobierno decretaron un feriado para CABA, la suspensión de algunos medios de trasporte y Patricia Bullrich le pidió a los porteños que se vayan de la ciudad. En este contexto, el conflicto aéreo crece y, si no se soluciona, podría terminar en caos.

Nuevas medidas de fuerza

En el día de hoy, 20/11, los Sindicatos Aeronáuticos Unidos anunciaron nuevas asambleas para mañana y, además, una conferencia de prensa para las 7 de la mañana en Aeroparque Jorge Newbery. No llaman "paro" a las medidas que toman, sino asambleas con cese de actividades.

Comunicado sindicatos aeronáuticos unidos, conferencia de prensa . pic.twitter.com/yb0HooEXJF — UALA PRENSA (@prensa_uala) 20 de noviembre de 2018

Desde mañana, 21/11, a las 7 de la mañana, comenzarían las medidas de fuerza. Por el momento, no habría vuelos por tiempo indeterminado.

Los gremios van por todo: Están convencidos de que el Gobierno quiere llevar adelante el "plan Lopetegui", que consiste en cerrar Aerolíneas Argentinas. Las medidas de fuerza estarían orientadas a luchar contra el cierre de la empresa y el Gobierno parece no ceder, porque todas las semanas el conflicto se renueva con más y más asambleas. La última jornada sin vuelos fue el viernes pasado, 16/11.

"El Gobierno está subiendo la apuesta, necesita el conflicto para empezar a justificar montón de medidas en carpeta. No solo es la paritaria, sino que quieren modificar el mercado aerocomercial en perjuicio de los trabajadores y que desaparezca la lí­nea de bandera", había dicho Rodrigo Borras, vocero de APA, para justificar las medidas.

Son cinco los gremios que forman parte de la decisión de tomar medidas mañana: APTA, APA, UPSA, UALA y APLA. En el comunicado, dicen que el motivo es el del "incumplimiento por parte de la Empresa del pago de la cláusula compensatoria inflacionaria (cláusula gatillo) correspondiente al mes de septiembre, como así el etancamiento evidenciado en la negociación salaral del grupo AR/AU para el período 2018/2019".

La paritaria del sector preveía un aumento del 17% con cláusula gatillo. Esto significa que, en caso de ser superado por la inflación, deberían reajustarse los salarios con ese indicador. Los gremios están reclamando, entonces, una compensación del 6,5%, que corresponde a la inflación del mes. Desde la empresa, argumentan que el acuedo regía hasta el 30 de septiembre y que el aumento debe formar parte del nuevo convenio.

El "plan de lucha", entonces, consiste en “medidas de acción directa con afectación de actividades y asambleas en puestos de trabajo”. Mañana (21/11) a las 7 de la mañana realizarán una conferencia de prensa en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde ese momento no habría vuelos y aún no se sabe hasta cuándo.