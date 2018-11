Mirá quién es la WAG más famosa y desada del mundo deportivo

Se ha ido instalando entre nuestro vocabulario habitual, y ya pocos se extrañan cuando escuchan la palabra WAG. Para los que aún desconozcan el significado que se esconde detrás de estas siglas, bajo el término se engloba a las esposas y novias de los futbolistas –en inglés, «Wives and Girlfriends»–. Es habitual que entre las características de estas mujeres se encuentre una envidiable forma física, un trabajo delante de las cámaras o una profesión relacionada con la moda. Entre las más populares se encuentra por ejemplo, Shakira, pero hay una modelo que es la WAG más codiciada en el mundo deportivo.

Danielle Knudson es la WAG más deseada del mundo deportivo, y por nada la modelo canadiense se deja quitar ese título. Knudson cambió el tenis por el fútbol. Tras terminar con Milos Raonic, ahora sale con el delantero brasileño Alexandre Pato.

La modelo ha sido tan deseada que hace un tiempo la quiso conquistar el mismísimo Justin Bieber. El cantante vio una de sus campañas para Gues, capturó una de sus fotos en bikini y la colgó en Instagram. Pero si algo dejó claro Knudson es que no está para cambiar pañales.

Aunque según los rumores después de un tiempo la modelo cedió y mantuvieron una aventura en secreto. Y es que Danielle empezó a salir con su compatriota, el tenista Milos Raonic, con el que cortó hace unos meses.

