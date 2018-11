Peronismos vs. Antiperonismos

Luego del “Sin Vencedores Ni Vencidos” de la llamada Revolución Libertadora de 1955, vino la proscripción del peronismo, el voto en blanco, su reconocimiento y 1973, con todo lo que representó ese año, para mi un símbolo, ya que significó el regreso del peronismo al poder pero bajo diversas formas lo que conformaba un verdadero oxímoron político.

Quizás debiéramos decir el regreso de “los Peronismos”.

Pero no fue solo eso.

Nuestra historia política desde esa fecha hasta hoy parecería girar en torno a los “Peronismos” que fueron y son los protagonistas principales y parecería excluyente de esta era “democrática” iniciada en 1983.

También fueron los diversos “Antiperonismos” que no pudieron gobernar ni terminar sus periodos constitucionales.

Su protagonismo es muy particular ya que parece ser imprescindible para la “coalición Cambiemos” que, en verdad se estaría convirtiendo en la “coalición Antiperonismos”, si le sacamos los peronismos se diluye como cubito de hielo y sus chances electorales serian mínimas.

Parece que la elección del 2019 volverá a ser “Peronismos” contra “Antiperonismos”.

A su vez las diferentes vertientes peronistas ya dieron el primer paso para configurar la “Coalición de los Peronismos” que se concretó en los 131 diputados que le quitaron al oficialismo los dos tercios del Colegio de la Magistratura, distribuyendo una dosis de tranquilidad en el poder judicial ya que ahora no será fácil reunir esa mayoría calificada, clave para los procesos de destitución.

Jorge Fernandez Diaz escribió en el diario “La Nacion” el pasado 18/11 que se estaría armando una suerte de Unión Democrática Peronista con una consigna que iría mutando de “todos contra Macri” a “todos con Cristina”.

En verdad, creo que se trata de un error político ya que luego él se refiere a esa mayoría de 131 diputados “peronistas”, y la denomina “conspiración entre gallos y medianoche”, cuando simplemente se trataría de un acuerdo previsible y legitimo si aceptamos que la base o núcleo de votos tiene nombre y apellido “Cristina Fernández de Kirchner”. Diría que los Peronismos tiene derecho a negociar entre ellos y solo ellos serán los que deberían o no, establecer sus límites.

Políticamente parecería que la sociedad padece el síndrome del Peronismo, por un lado; y el síndrome “Antiperonismo”, por el otro; y en esa sima, más que grieta, se debate la mayoría de la sociedad.

Los que estarían en la cima, un 40% de la sociedad, miran azorados a esa mayoría del 60% que solo atina a revolcarse en el lodo cada día mas contaminado, cada vez con más entusiasmo.

A su vez como ya lo dijimos ese 60%, tiene un rechazo de un 70%. Veamos Macri y Cristina tiene un rechazo del 60%. Esto significa que el 30% de caudal de Macri jamás votaría a Cristina y viceversa.

Hay un 40% indeciso que fatalmente pareciera estar condenado a votar por la coalición “de los Peronismos” o la de los “Antiperonismos”.

Por eso en este momento digo que, en la realidad, el rechazo a Macri y Cristina sumaria un 70%, pero paradójicamente la alternativa electoral se limitaría a ellos dos.

Por lo que se avizora, 2019 sería una elección en la que la basura quedará una vez más debajo de la alfombra roja que conducirá a la Casa Rosada.

Esta es la materia prima de nuestra crisis y en esto concuerdo con Fernandez Diaz cuando en el final de la nota referida “Todos contra Macri es todos con Cristina”, dice que mientras "la extorsión, la codicia, el panquequismo, el anacronismo, la conjura y la impunidad”, la solución argentina parece imposible. Quizás le falto decir “Todos contra Cristina es todos con Macri”, consigna que a la UCR no le simpatizaría.

Lo que debemos tener en cuenta es que estos vicios están en las dos coaliciones, “Cambiemos” que, ya es “Antiperonismos” y la de los “Peronismos” con o sin Cristina.

Tan es asi la cosa que la “coalición (Cambiemos) Antiperonismos” se está convirtiendo en un verdadero “Jenga”, esta vez la maderita que amenaza su derrumbe fueron dos de los sillones del Consejo de la Magistratura de la Nación.

También la coalición, la de los “Peronismos” tiene su propio “Jenga”; aun debe deglutir la cuestión o la “maderita” “Cristina”: Es indigesta o no, con ella no alcanza, sin ella tampoco.

Ambas coaliciones parecen debilitadas, por lo tanto no es descartable la idea de algún “escondido” que aproveche ese 40% que busca algo diferente y el rechazo que generan Cristina y Macri.

Creo que es lo que Sergio Massa no supo ver en su extravío mental.

Entre tanto, Maria Eugenia Vidal estaría pensando en desdoblar las elecciones.

¿Será la forma de mostrar su enojo o disidencia más que con Mauricio Macri con el Jefe de Gabinete…? Pero ¿para el caso es lo mismo?

Me decía un amigo peronista, de esos que son buenos filósofos que habitan en bares perdidos que aún quedan por la Ciudad de Buenos Aires, “…los ricos no pueden gobernar porque no valoran el centavo y al no valorar el centavo jamás entenderán la pobreza. Maria Eugenia Vidal es de nuestro palo, ella sabe de qué se trata… ”, quizás el eventual desdoblamiento sea algo más que eso…