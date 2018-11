El Estado no se hace cargo: las enfermedades que rebalsan los hospitales

En mayo del 2018 el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos elaboró un informe llamado “Regulación del Tabaco, desafíos a nivel nacional y provincial” en donde se reveló que para tratar a todos los enfermos de cáncer de pulmón y de EPOC ($33millones) se necesita más del presupuesto que el gobierno provincial destinó para el total de hospitales bonaerenses ($30millones).

La revista The Lancet de medicina respiratoria, ya había advertido que en el mundo son 3,2 millones de muertes las que se producen al año por EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). En Argentina mueren 44 mil personas por enfermedades relacionadas al tabaquismo y el 14,5% de los adultos sufre EPOC, habiendo aumentado exponencialmente en estos últimos 25 años.

¿Cómo reflejan las asociaciones y las marcas la preocupación por estas causas? Por ejemplo en España, la Asociación española de afectados de Cáncer de Pulmón junto a Bristol-Myers Squibb realizaron una campaña llamada "El cáncer contra las cuerdas" un ring de boxeo en vía pública con la posibilidad de ponerse unos guantes y “boxearle al cáncer de pulmón” reflejado en una pantalla de realidad virtual.

Otra campaña, también española, realizada por Boering Ingelheim reza la inscripción #NoLlegarNoEsNormal, en relación a la enfermedad de la EPOC, cuyos síntomas suelen ser el cansancio extremo, la falta de aire en los pulmones, la tos constante y el dolor de pecho.

En América Latina se sumó la empresa tecnológica Philips con la idea de celebrar las distintas victorias cotidianas de los pacientes para los pacientes con EPOC y, además, ofreciendo algunos consejos para vivir bien y permanecer activo: como tener una actitud positiva hacia la enfermedad , definir sus objetivos, hacer ejercicios controlados , mantener un estilo de vida saluda ble y ser pacientes con el proceso .

En Argentina no se hizo ninguna campaña específica ni siquiera de parte del gobierno, que el pasado diciembre sancionó una ley en la que le redujo un 5% de carga impositiva a las tabacaleras, dándole así mayor vía libre para sus ventas y haciéndolas recuperar $5 mil millones que luego pueden utilizar en marketing para ganar nuevos consumidores y seguir generando tanto ganancias como enfermos pulmonares.

Por otro lado, además del duopolio tabacalero de Massalin Particulares (filial de Philip Morris) y Nobleza Piccardo (controlada por British American Tobaccos) que tienen el 97% del comercio del tabaco, el Estado es el mayor beneficiario del negocio ya que se lleva 70% de los impuestos de la venta por paquete.

Los cigarrillos siguen siendo más baratos que en el resto de América Latina, y no han aumentado su precio desde principios del 2017 cuando el resto de los productos aumentan mes a mes por culpa de la inflación. Esto colabora con que quienes fuman no tengan motivos ni incentivos de dejar de hacerlo, y que los hospitales no den a basto con la cantidad de personas que sufren de estas enfermedades.