México: AMLO no investigará la corrupción de gobiernos anteriores

En un programa de televisión, el próximo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dijo que la corrupción es más de lo que esperaba encontrar y está presente en prácticamente toda la función pública pero que va a "perdonarla".

Faltan 11 días para que López Obrador asuma la presidencia de México, el próximo 1/12, y comince a imponer sus reglas. Dijo que pondrá un "punto final" a los hechos ocurridos en el pasado, pero que "en su Gobierno no tolerará ningún corrupto".

"No apostamos a la persecución, no es mi fuerte la venganza ni vamos a empantanarnos persiguiendo corruptos", dijo AMLO. Sin embargo, si permitirá que las investigaciones que ya están en curso continúen.

"Es un perdón, así. Es lo que se está planteando. Es decirle al pueblo de México punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda, de corrupción, de impunidad. Que se acabe la política popular entreguista, y que comencemos una etapa nueva. Que ya inicie una nueva historia y que hacia adelante no haya perdón para ningún corrupto, que ya no se perdone a nadie, y que se pueda juzgar al Presidente si es corrupto, a sus funcionarios, a sus familiares. Y que se destierre la corrupción de México para siempre", subrayó.

También agregó: "Todo lo que esta en curso no se puede detener. Yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, yo soy demócrata, entonces no es darle la orden a los Poderes Judicial y Legislativo, que son independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción. Todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver".

"Porque si no todo va a ser puro escándalo", explicó, "a lo mejor a los periódicos, a las revistas amarillistas, que no las hay en México, porque la mayor parte de los medios son profesionales y dan información objetiva, a ellos sí les convendría, todos los días: ´Hoy cayó fulano de tal, mañana mengano, pasado mañana perengano´, porque tiene que ser a los de mero arriba, no chivos expiatorios porque eso es una burla".

EL Gobierno argentino y, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones presidenciales, podría prestar atención a lo que sucede en México: El actual Gobierno de Cambiemos tiene como eje discursivo diferenciarse de la gestión kirchnerista anterior y, particularmente, de la corrupción. La persecusión a funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner se convirtió en uno de los "logros" de los que Cambiemos se sente más orgulloso. Tal vez es momento de, como dijo AMLO, "comenzar una etapa nueva".