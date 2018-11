Científico defenestra la idea de colonizar Marte: "Chicos, ¿están drogados?"

"Nadie va a ir a Marte a criar una familia y tener generaciones de marcianos", dijo el ingeniero mecánico y divulgador científico, Bill Nye. "No es razonable porque hace demasiado frío. Y practicamente no hay agua, y no hay absolutamente nada de comida. ¡Oh! y solo a modo de recordatorio, chicos. No hay nada que respirar."

Miércoles 21 de noviembre de 2018 10:35 hs