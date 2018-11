Crisis en Cambiemos: Tonelli trató de ‘dormidos’ a los radicales

La interna en Cambiemos por la pérdida de dos asientos en el Consejo de la Magistratura fracturaron al oficialismo en la Cámara de Diputados e impidieron –junto con la inédita confluencia entre kirchneristas y peronistas- realizar la última sesión del año de la Cámara de Diputados.

Este martes (20/11) tras emitir un duro comunicado criticando la “impericia” del Gobierno nacional, los radicales Mario Negri y Luis Naidenoff pegaron el faltazo a la reunión de Gabinete con Mauricio Macri dando claras muestras de su malestar por haber quedado afuera del Consejo.

Ayer también, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, estimó en una entrevista periodística que las diferencias con los socios radicales serán superadas en los próximos días.

Pero el diputado nacional por Cambiemos y que sí seguirá en el Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, no contribuyó a mejorar la relación con la UCR y expresó este miércoles (21/11): "Es difícil encontrar una explicación distinta, puede ser que el Gobierno se durmió. Se trataba de interactuar en la Cámara de Diputados, que era donde se contaban los votos. A lo mejor los radicales tienen razón y nos dormimos, pero también se durmieron ellos".

En declaraciones a radio Nacional, Tonelli agregó que "hasta el jueves de la semana pasada, en la Cámara de Diputados todo indicaba que había muchos más votos a favor de la postulaciones de Mario Negri (UCR)", y de la suya propia, "que las de la oposición".

"El viernes, en forma sorpresiva, se unieron bloques que creíamos que no iban a unirse, porque eran muy diferentes. Yo me enteré de esto el viernes cerca del mediodía. Yo también me siento frustrado por el hecho de que Negri no esté en el Consejo, porque perdemos un voto y porque trabajábamos muy bien", dijo.

El diputado, que está a cargo de la Comisión de Acusación y Disciplina, insistió en que no veía "cómo podría haber hecho el Gobierno para hacer" que esos diputados de la oposición que conformaron una mayoría circunstancial "votaran de otra manera".

"Siempre quisimos renovar los dos cargos de diputados, de hecho estábamos postulados Negri y yo. Lo cierto es que para consagrar necesitábamos tener más votos que los demás, y fue al revés. Esa frustración nos comprende a todos", concluyó.