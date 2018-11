Esos amores mal curados: Por qué no tiene sentido volvernos "inmunes" al dolor

'Call me by your name' ('Llamame por tu nombre') es una película del año 2017 que relata la historia de amor que nace entre dos jóvenes, Oliver y Elio, en un pueblo del norte de Italia en el verano del año '83. Está basada en la novela de André Aciman.

Elio es un estudiante de 17 años, que pasa sus días en la casa del siglo 17 que su familia tiene en el bellísimo lugar, tocando música clásica y leyendo. Tiene una relación preciosa con sus padres: el padre es un profesor especializado en cultura grecorromana y la madre es traductora. La casa está siempre llena de intelectuales amigos de ellos.

Si bien los dotes intelectuales y sofisticación de Elio hacen parecer que ya es un adulto completo, hay mucho en él que permanece inocente y desinformado, especialmente en materia del corazón, explica la sinopsis del film en IMDB.com. Eso cambia cuando llega Oliver, un estudiante estadounidense de 24 años que está haciendo su doctorado, a instalarse en la casa para trabajar con el padre de Elio.

Lo primero que surge entre ambos jóvenes es la antipatía, pero se trata de una antipatía que, como muchas veces sucede, esconde otra cosa. Poco a poco ambos empiezan a sentir una atracción irresistible por el otro. Elio intenta reprimir sus deseos en un principio pero termina entregándose a ellos. Viven un breve pero intenso romance que los marca a fuego.

"El momento en que Oliver llega, Elio se siente perturbado, encuentra que Oliver es superior a él en cuando a físico, inteligencia y hombría. Se siente atraído por él y al mismo tiempo lo envidia a muerte. La película registra el viaje de Elio desde la ira revoltosa y el encono a la ternura y la sumisión, no sólo a Oliver, sino al amor mismo", escribió el usuario KV en el portal Medium.

Todo sucede en la casa que comparten con los padres de Elio pero, por supuesto, a escondidas de ellos. Sin embargo, la película da a entender de maneras sutiles pero claras que los padres saben lo que están viviendo su hijo y el estudiante extranjero que alojan, y permiten que suceda.

Pero el verano termina demasiado pronto y Oliver debe volver a casa. Es el fin de una profunda historia de amor, con todo el dolor que eso conlleva. Elio se enfrenta por primera vez en su vida al desconsuelo que sentimos cuando perdemos a alguien que amamos. Es un dolor tan intenso que puede hacernos creer que no vale la pena volver a sentir. Así, formamos una coraza, una gruesa capa de piel alrededor del corazón para prevenirnos de volver a pasar por algo así.

Sin embargo, hacia el final de la película, el padre de Elio habla a su hijo (es prácticamente un monólogo), y le advierte en contra de volverse inmune al dolor. Por otro lado, da a entender que en su juventud puede haber sentido deseos de experimentar lo que acaba de experimentar Elio, pero nunca llegó a concretarlos. Vale la pena repasar sus palabras y escuchar atentamente a lo que nos dice:

"Es posible que ahora mismo no quieras sentir nada. Quizás desearías no haber sentido nada.Y seguramente no soy yo la persona con la que desearías hablar de estos temas, pero... de sentir algo, obviamente sentiste..."

"Mirá, tuviste una amistad hermosa. Quizás más que una amistad. Y te envidio. En mi lugar, la mayoría de los padres desearía que todo este asunto se pase, y rezaría porque sus hijos aterricen sobre sus pies. Pero yo no soy ese padre..."

"Si hay dolor, sé su enfermero. Y si hay una llama, no la asfixies. No seas brutal con ella. Arrancamos tanto de nosotros mismos para curarnos más rápido, que para la edad de 30 años estamos en bancarrota, y cada vez que empezamos con alguien nuevo, tenemos menos que ofrecerle", dice el padre de Elio a su hijo. Luego enfatiza que en el intento por no sentir dolor, nos forzamos a nosotros mismos a no sentir nada. No sentir nada con tal de no sentir cosa alguna, dice, es "un desperdicio".

"Dejame decirte una cosa más -sigue el padre-. Aclarará el ambiente. Pude haber estado cerca, pero nunca tuve lo que ustedes tuvieron. Algo siempre me retuvo o se interpuso en el camino. Cómo vivís tu vida es asunto tuyo. Recuerda, nuestros corazones y cuerpos sólo nos son dados una vez. Y antes de que lo sepas, tu corazón está gastado, y en cuanto a tu cuerpo, llega un punto en que nadie lo mira, y menos se quiere acercar a él. En este momento hay tristeza. Dolor. No lo mates, y con él a la alegría que has sentido."