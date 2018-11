Pérez Esquivel: “No me puedo hacer garante de algo que es responsabilidad del Estado”

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, desmintió la información brindada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respecto a que lo habían convocado como una especie de 'garante' para desactivar posibles incidentes en la marcha en rechazo a la cumbre del G20, prevista para el viernes 30 de noviembre.



“Esto de que quieren que yo sea mediador no sé en qué consiste porque no tuvimos ningún tipo de reunión”, aclaró el titular del Servicio de Paz y Justicia en declaraciones a Radio Continental.



Además, aclaró que “nosotros siempre nos hemos manifestado de manera pacífica. Ahora, el Gobierno tiene la responsabilidad de impedir que haya infiltrados que generen violencia”.



Cabe recordar que el gobierno de Mauricio Macri le pidió al premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel que actúe como especie de mediador con los movimientos que prevén protestar duramente contra ese encuentro.

El ministerio a cargo de Patricia Bullrich dijo que le envió una carta a Pérez Esquivel, en su carácter de presidente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), para pedirle que abra un canal de "diálogo institucional de carácter formal y efectivo" para tratar los temas de la seguridad de las manifestaciones que se preparan "de manera conjunta".

De todos modos, Pérez Esquivel sentenció: “no me puedo hacer garante de algo que es responsabilidad del Estado”.



“Es cierto que respondieron la carta que mandamos pidiendo la correspondiente autorización a un colectivo de organizaciones que queremos manifestarnos contra el G20, por las consecuencias socioeconómicas y políticas que esto representa, pero nada más”, añadió.



Y recalcó: “lo que sí puede decir es que no queremos la violencia de ningún tipo, ni la violencia estatal ni la violencia de grupos que quieran hacer desmanes. Nosotros vamos a manifestarnos como lo hacemos siempre, y vamos a colaborar para que no haya ningún tipo de violencia”.



“Los grupos con los cuales nos manifestamos tienen muy claro que se van a manifestar pacíficamente. La condición es que no haya ningún tipo de represión, que la gente se pueda expresar pacíficamente”, completó