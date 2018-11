Baby y Navarro a las piñas: La intolerancia de la grieta en su máximo esplendor

En el día de hoy se difundió un video en el que Baby Etchecopar y Roberto Navarro literalmente se "cagan a trompadas". El desafortunado acontecimiento sucedió hace más de un año, en abril de 2017, en los pasillos de Radio 10. Captado por una cámara de seguridad, no se escuchan los insultos que seguramente emitieron, pero sí se ven las piñas que van y vienen, las agarradas del pelo, el forcejeo por intentar reducir al otro (no con argumentos, por supuesto, sino a la fuerza).

Baby Etchecopar conduce el programa El Ángel del Mediodía por Radio 10, mientras que Roberto Navarro estaba haciendo el programa El Destape, por la misma emisora, a la mañana. Actualmente, el programa de radio de Navarro sigue al aire pero en otra empresa. El primero es abiertamente antiperonista y antikirchnerista, se manifiesta a favor del actual Gobierno y en contra de todo tipo de manifestantes. Roberto Navarro, tanto en su programa de radio como en formato audiovisual (El Destape) es antimacrista y se expresa a favor del Gobierno anterior, de Cristina Kirchner.

Según Etchecopar, todo sucedió porque este le dijo a Navarro "que no éramos giles los que habíamos votado a Macri" y que "hay un público que votó a Macri que quiero que me escuche". También dijo que el que comenzó la pelea fue Navarro (al fin y al cabo, un dato irrelevante): "Fue un conventillo. En realidad no nos fuimos a las manos. Fue como los piquetes. Unos tratan de avanzar y los sostienen", había dicho cuando se conoció el hecho, hace un año.

Como consecuencia, los dos "colegas" de Radio 10 fueron suspendidos por cuatro días y tuvieron que prometer que bajarían "la intensidad de su relación". Si bien no se conoció otro hecho de esta gravedad durante el año que pasó, sí se atacaron al aire y en las redes.

Sin ir más lejos, hace una semana, Baby Etchecopar (macrista) apuntó contra Roberto Navarro (kirchnerista) al aire: Dijo que Máximo Kirchner le manejaba la editorial, que "se volteaba" a las camporistas menores, entre otras cosas.

En sólo dos minutos Baby Etchecopar le respondió al vocero de CFK (Roberto Navarro) poniendo en palabras lo que todos sabemos y nadie difunde. Pasen, suban el volumen y aplaudan. pic.twitter.com/goOMiGYdYT — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) 13 de noviembre de 2018

Las redes estallaron por el polémico video en el día de hoy (21/11), pero la mayoría de los comentarios no eran en repudio a la pelea, sino a favor de un bando o de otro, festejando o riéndose. La pelea se volvió virtual y, no por eso, menos violenta.

FAV si te alegra el día ver cómo lo cagan a trompadas a Baby Etchecopar... pic.twitter.com/FS8llzSYCF — Fito Mendonca Paz (@fitomendonca) 21 de noviembre de 2018

Baby Etchecopar es mi facho favorito. Pide justicia por mano propia, pero le meten dos manos y se va llorando. — Andrés Olocco (@and_olocco) 21 de noviembre de 2018

Yo viendo por trigésima vez el video de Roberto Navarro cagando a trompadas a Baby Etchecopar. pic.twitter.com/HZ9TyjhAII — Sjere (@JereVillegas) 21 de noviembre de 2018

Las mismas "sororas trapo verde" que dicen hacer TODO por las "pibas" festejan que Roberto Navarro,denunciado por cogerse menores,le pegue a Baby Etchecopar...que bueno es nunca haberles creído nada a estas aborteras falsas que andan con bandera de buena — (@CoraBarbiery) 21 de noviembre de 2018

La grieta está lejos de cerrarse y en la Argentina parece no haber puntos medios ni formas de tomarse las opiniones políticas con cierta calma. Un país así de dividido y así de intolerante no puede llegar a ningún lado.

El Gobierno de Cambiemos prometió, en su última campaña, terminar con la grita. Sin embargo, el eje discursivo que sostuvieron durante lo que va de la gestión es la diferenciación con el Gobierno anterior, la persecusión judicial a los corruptos (de gestiones anteriores, por supuesto), entre otras cosas.

Cristina Kirchner tampoco hizo lo suyo por cerrar la grieta. Desde que comenzó a aparecer públicamente, de cara a las próximas elecciones, hace referencia a los errores de este Gobierno. "Van a dejar un país infinitamente peor del que recibieron", dijo la semana pasada en el Senado.

Además de todo esto, el futuro no es esperanzador: Tanto Kirchner como Macri son los principales candidatos. Si bien hay leves diferencias entre las consultoras, la mayoría de las encuestas los posicionan casi empatados, con alrededor del 30% de los votos cada uno. El panorama aún es de incertidumbre, y el gran porcentaje de indecisos (alrededor del 10%) son los que irán definiéndolo durante los próximos meses.

Una cosa es segura, tanto CFK como Macri despiertan un alto rechazo en la ciudadanía y gran parte del voto será "no positivo", la gente buscará "el mal menor". En Brasil quedó en evidencia lo que sucede cuando no hay candidatos positivos y la gente vota para evitar que el otro llegue: Un hombre como Jair Bolsonaro llegó a la presidencia.

Un país en el que los principales candidatos despiertan odios que llevan a las trompadas, donde el rechazo a los principales políticos es generalizado, no tiene futuro alguno. Lejos de cerrarse, la grieta, alimentada por las figuras de Mauricio Macri y Cristina Kirchner, sigue enfermando al periodismo y a la sociedad argentina.