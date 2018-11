No es cuestión del Tarot: El cerebro SÍ puede predecir el futuro

Además de las tantas particularidades que nos da el cerebro humano, como la racionalidad, la lógica y la creatividad, una nueva investigación ha revelado que también es capaz de predecir nuestro futuro inmediato.

El ensayo realizado por la Universidad de California, sugiere que nuestro cableado neuronal predice los próximos milisegundos de un evento gracias a un par de relejes internos que tiene nuestra mente.

Uno de ellos se basa en experiencias pasadas, mientras que el otro depende del ritmo del tiempo, sin embargo, ambos están sincronizados y son cruciales para el desempeño de la vida en el mundo que nos rodea.

Por ejemplo: Estos relojes incorporados les permiten a los humanos saber cuándo presionar el pedal del acelerador en un automóvil momentáneamente antes de que la luz se vuelva verde y la función de hora cognitiva también nos permite saber cuándo comenzar exactamente a cantar la siguiente línea de una canción.

Los relojes internos se descubrieron después de que los expertos estudiaron la precisión del tiempo de anticipación entre personas con enfermedad de Parkinson.

"Ya sea que se trate de deportes, música, habla o incluso que se preste atención, nuestro estudio sugiere que la sincronización no es un proceso unificado, sino que hay dos formas distintas en las que hacemos predicciones temporales y éstas dependen de diferentes partes del cerebro", dijo El autor principal del estudio, Assaf Breska.

Los hallazgos, publicados en línea en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo los humanos calculan cuándo hacer un movimiento.

"Juntos, estos sistemas cerebrales nos permiten no solo existir en el momento, sino también anticipar activamente el futuro", dijo el autor principal Richard Ivry.

Breska e Ivry estudiaron las fortalezas y los déficits de anticipación de las personas con enfermedad de Parkinson y las personas con degeneración cerebelosa.

Conectaron la sincronización rítmica a los ganglios basales y la sincronización a intervalos, un temporizador interno basado en gran medida en nuestra memoria de experiencias anteriores, al cerebelo.

Ambas son regiones cerebrales primarias asociadas con el movimiento y la cognición.

Además, sus resultados sugieren que si uno de estos relojes neuronales falla, el otro podría intervenir teóricamente.

"Nuestro estudio identifica no solo los contextos anticipatorios en los que están afectados estos pacientes neurológicos, sino también los contextos en los que no tienen dificultades, lo que sugiere que podríamos modificar sus entornos para facilitarles la interacción con el mundo frente a sus síntomas”, añadió Breska.

Las correcciones no farmacéuticas para los déficits de temporización neurológica podrían incluir juegos de computadora y aplicaciones para teléfonos inteligentes, estimulación cerebral profunda y modificaciones de diseño ambiental, sumaron los especialistas.