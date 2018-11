La estrategia de Donald Trump: miedo, xenofobia y fake news

"Hay muchos CRIMINALES en la Caravana. Los vamos a parar. Agarrar y detener! Activismo judicial por las personas que no saben nada de la seguridad y de mantener a salvo a nuestros ciudadanos están poniendo en peligro a nuestro país. No está bueno!", volvió a la carga el presidente norteamericano hoy.

There are a lot of CRIMINALS in the Caravan. We will stop them. Catch and Detain! Judicial Activism, by people who know nothing about security and the safety of our citizens, is putting our country in great danger. Not good!