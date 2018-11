Adiós seguidores y likes: Instagram te los quitará si son falsos

Instagram es la más reciente plataforma de redes sociales que busca acabar con los 'me gusta' y comentarios falsos. Desde esta semana 20/11, la compañía comenzó a eliminar "me gusta", seguimientos y comentarios "no auténticos" de las cuentas que utilizan aplicaciones de terceros para aumentar falsamente la popularidad. En su blog institucional, Instagram dijo que esto es parte de un esfuerzo mayor para mantener una plataforma "auténtica".

