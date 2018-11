Una tribu india mató a flechazos a un "misionero" estadounidense

Los sentineleses son los miembros de una tribu conocida como la más hostil y aislada del mundo. Viven en comunidad, aislados y sin contacto con el resto de la sociedad. El Gobierno de la India los protege bajo la ley de Protección de las Tribus Aborígenes y les permite vivir en la isla conocida como Sentinel del Norte, de unos 60 kilómetros cuadrados en el archipiélago Andamán, ubicado en el Golfo de Bengala, en el Océano Índico.

Sin embargo, todos saben que el lugar está prohibido (por el Gobierno indio) y es mejor no acercarse. Ni siquiera las autoridades tienen conocimiento de cuántos sentineleses hay en la isla. La Comisión Nacional para las Tribus (NCST) sostiene que en el conjunto de islas de Andamán viven 28.077 indígenas. En 2001 el censo indio contó en Sentinel del Norte 21 hombres y 18 mujeres, pero teniendo en cuenta los antecedentes se hizo desde una distancia lógicamente prudencial.

Antecedentes violentos

En el año 2004, un terremoto y tsunami sacudió el área del Océano Índico y dejó a su paso más de 250.000 muertos. Un helicóptero de la Guardia Costera sobrevoló la isla para ver si la tribu seguía existiendo y fue recibido con flechas: "Ahí nos dimos cuenta de que estaban a salvo", ironizó el piloto, según recuerda Geeta Pandey de la BBC en Nueva Delhi. En 2011, las autoridades vieron apenas 12 hombres y 3 mujeres.

A partir del peligro que representan, el Gobierno indio fijó penas de hasta 3 años de cárcel para quien saque fotos o filme a los aborígenes del archipiélago.

No es la primera vez que matan a quien se acerca. En 2006, Sunder Raj y Pandit Tiwari, 2 pescadores ilegales, llegaron a sus costas y no volvieron con vida. De hecho, ni siquiera regresaron. Cuando la Guardia Costera quiero recuperar los cuerpos fueron amenazados con flechas. Sin embargo, pudieron chequear que los cuerpos no fueron ingeridos por la tribu (según algunas creencias, eran caníbales).

El asesinato de Chau

Ahora fue el turno de John Allen Chau, de 27 años. "Se trataba de un ciudadano estadounidense. El 16 de noviembre lo vieron por última vez con vida los pescadores que lo llevaron hasta la isla", detalló Jatin Narwal, portavoz de la Policía de Andamán que detuvo a 7 personas vinculadas al traslado de Chau al sitio prohibido.

"Los sentineleses han demostrado una y otra vez que no quieren ser molestados. Sus deseos deben respetarse”, dijo Stephen Corry, director de la ONG Survival International, que protege a tribus autóctonas.

La versión oficial dice que se trataba de un turista, pero medios locales sostienen que era un misionero que pretendía cristianizar a los sentineleses y que lo atacaron apenas tocó su tierra. Un reporte de la agencia AFP asegura que Chau, atravesado por los flechazos, siguió caminando hasta que se derrumbó sobre la arena. Los pescadores que lo llevaron hasta allí se asustaron con el recibimiento de la tribu, pero volvieron al día siguiente y encontraron el cuerpo de Chau en la playa.

"Trató de llegar a Sentinel el 14 de noviembre pero no lo logró. Dos días después fue muy preparado. Abandonó la embarcación a medio camino y tomó una piragua solo hasta la isla", describió a la AFP una de las fuentes policiales.

Sentinel del Norte

Naturalmente, no se conoce mucho sobre la historia de los habitantes de la isla, ya que no tienen ningún contacto con el exterior. Lo que sí se sabe es que está poblada desde hace 60.000 años, y que su mayor amenaza son los pescadores ilegales. Los pobladores de la isla descenderían de las primeras poblaciones humanas que salieron de África.

Los habitantes de la isla Sentinel del Norte son conocidos como “la tribu de la Edad de Piedra”, debido a su aislamiento que los hace vivir en las mismas condiciones que sus antepasados.

Hay imágenes de los indígenas, pero todas son tomadas desde la distancia. Usan lanzas, flachas, y están semidesnudos, se visten con una especie de "taparrabos". Son recolectores y cazadores que parecen detenidos en el tiempo. Por supuesto, hablan una lengua diferente a todas las de la India y el resto del mundo.

Según algunos expertos, el contacto de la tribu con el resto de la humanidad podría poner en peligro la salud de los mismos. Desde la ONG Survival International sostuvieron que la visita del estadounidense fue "una tragedia".

A causa de su aislamiento ancestral, "no es imposible que los sentineleses no hayan sido contaminados por agentes infecciosos mortales (aportados por el viajero estadounidense) contra los que no tienen inmunidad, con la posibilidad de erradicar toda la tribu", alerto la organización.