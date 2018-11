Manual anti-G20: Expertos del mundo asesoran a los manifestantes argentinos

Expertos de todo el mundo en protestas asesoran a los argentinos en el texto de 250 To Our Compas In Buenos Aires, que difundió Infobae. Se aproxima la cumbre del G-20, que reúne a dirigentes y representantes de diferentes países del mundo la semana que viene en la capital argentina. El Gobierno quiere tomar todas las precausiones, y por eso está organizando un operativo de seguridad sin precedentes y hasta suspendió medios de transportes y decretó un asueto para ese día.

El documento que estaría circulando entre los organismos estatales de seguridad habría sido redactado por grupos de manifestantes que protagonizaron las protestas del G20 2017 realizado en la Ciudad de Hamburgo. En el mismo, hay muchos consejos para los "colegas" argentinos. Habría 25 autores detras de la redacción del mismo.

To Our Compas In Buenos Aires ("Para nuestros 'compas' de Buenos Aires") tiene tres capítulos: Antes de la Cumbre, Durante la Cumbre y Después de la Cumbre. Básicamente, explica la experiencia de la cumbre en Hamburgo durante julio de 2017 y, a través de la misma, aconseja a los manifestantes argentinos.

La presentación del manual: "Es un reportaje detallado y una reflexión sobre lo que ocurrió antes, durante y después de la cumbre del G20 en Hamburgo. Al mismo tiempo, se trata de una carta dirigida a lxs activistas y residentes de Buenos Aires, Argentina, donde dentro de poco tendrá lugar la próxima cumbre (y protesta). Lxs autores vienen de París y Hamburgo y participaron juntxs en la semana de protesta. Ya en septiembre de 2017 comenzaron a trabajar en este libro. Todo fue comunicado y compuesto clandestinamente, porque políticxs y policía responsabilizaban de la resistencia militante que hubo, a una supuesta 'conspiración internacional'".

Algunos de los consejos hablan de campamentos en las afueras de la ciudad, confección de cocinas populares y tácticas de actos de resistencia e interrupción en el normal funcionamiento de la cumbre. Básicamente, hay tres directivas: la realización de una contracumbre alternativa, la desobediencia civil y bloqueos directos y la conformación de una gran manifestación unitaria para el último día de la cumbre.

"Tratamos de crear un contexto para la próxima cumbre del G20 en Buenos Aires. Nos solidarizamos con vosotrxs y os animamos a organizar la resistencia. Estamos de vuestro lado. Probablemente no podamos llegar directamente a Buenos Aires, pero intentaremos intervenir lo más directamente posible desde acá", se lee en uno de los extractos.

"Algunos de nuestrxs amigxs han estado en Buenos Aires, otrxs viven allá. Tenemos una cierta idea de allá, aunque sea reducida. Sabemos que a veces la electricidad se corta por las noches en la universidad porque no se puede pagar, escuchamos que las madres jóvenes a veces tienen que vender a sus hijos para sobrevivir. Nos hemos enterado que los conflictos sociales han empeorado desde que Macri llegó al poder y lo usó para implantar sin piedad sus intereses capitalistas – especialmente los de su propia familia, los de los clanes gobernantes que lo respaldan, así como los internacionales, sobre todo los intereses de EE. UU tras la elección de Trump", continúa.

"Por supuesto que ustedes también cuentan con grupos organizados que no dudarán en enfrentar la Cumbre con resistencia. Nos llamaron mucho la atención las protestas contra la reforma de las pensiones en diciembre de 2017. Las imágenes nos recuerdan de alguna forma a lo que sucedió en Hamburgo durante las protestas contra el G20, aunque lo nuestro no llegó a tener ni la misma agudeza ni las mismas dimensiones", dice también.

"Si existe una oportunidad en el futuro próximo para llamar la atención del mundo hacia las demandas sociales de Buenos Aires, de Argentina y Latinoamérica, entonces es la próxima Cumbre del G20 – la Cumbre en su ciudad. La prensa mundial se concentrará en Buenos Aires en cantidades que supuestamente no se habrán dado nunca en Argentina. Y precisamente después de lo ocurrido en Hamburgo muchos ojos y oídos se centrarán en sus protestas", agrega.

El texto finaliza con un "Cuídense 'compas'".