Incidentes: Barras de All Boys hicieron correr a la policía

Tras la victoria de Atlanta frente a All Boys 3-2 que correspondió a la undécima del campeonato de la Primera B Metropolitana 2018/2019, un grupo de barras bravas del club de Floresta protagonizó este miércoles (21/11) graves incidentes con efectivos de la Policía de la Ciudad.

Los disturbios se iniciaron cuando los casi 50 allegados de la entidad de Villa Crespo que ocupaban la tribuna que da espaldas a la calle Miranda intentaron celebrar la victoria con sus jugadores, en el marco de un cotejo que se disputó sin presencia de hinchas visitantes.

Algunos gestos inapropiados y un festejo entendido como “excesivo” de parte de los directivos y allegados a la parcialidad de Atlanta encendió la mecha en los hinchas de All Boys, que buscaron hacer “justicia por mano propia”.

Un núcleo de -al menos- 30 barras de la institución 'blanquinegra' ganó la calle Chivilcoy, derribó vallados y buscó acercarse hacia la intersección de Miranda, por donde abandona -habitualmente- cada delegación que hace de visitante en el estadio Islas Malvinas.

De esta manera, distintos móviles policiales salieron al cruce y repelieron los avances de los hinchas/barras que pretendían acercarse hasta la citada esquina de Chivilcoy y Miranda.

Como consecuencia de la refriega que se extendió por 10 minutos -al menos- 16 efectivos policiales resultaron con diferentes lesiones y contusiones, siendo tres de ellos derivados al Hospital Churruca.

Del mismo modo, un simpatizante de la entidad de Floresta recibió un balazo de goma en una de sus piernas y fue atendido en el Hospital Velez Sarsfield, cercano a la cancha.

“Si queremos visitantes esto no puede pasar. No podíamos salir del vestuario. Da pena”, le dijo a TyC Sports Fabián Castro, director técnico de Atlanta. Su equipo quedó segundo en la tabla, a dos unidades del líder Estudiantes de Caseros. El Albo, en tanto, quedó cuarto, a cinco unidades de la cima. Sin embargo, los graves incidentes opacaron lo sucedido sobre el césped.

¡Tremendo cruce entre hinchas y la Policía!https://t.co/oWs1VOzi8m — TyC Sports (@TyCSports) 22 de noviembre de 2018

Descontrol y locura en las calles de Floresta: tras perder el clásico contra Atlanta, los hinchas de All Boys se enfrentaron a la policía. Atacaron los móviles a piedrazos y hasta le tiraron las vallas encima. pic.twitter.com/N8D5k4alT2 — SportsCenter (@SC_ESPN) 22 de noviembre de 2018

Violentos incidentes entre hinchas de All Boys y la Policía: bala de gomas y piedrazoshttps://t.co/19mHO81PSo — El Destape (@eldestapeweb) 22 de noviembre de 2018

Hinchas de All boys agredieron así a la policía de la ciudad luego de perder el clásico con Atlanta pic.twitter.com/UXa9hlDUtG — Jero Mura (@jeromura) 21 de noviembre de 2018

Atlanta - All Boys terminó con piedrazos y balas de goma pic.twitter.com/ZzgdzbIWV7 — C5N (@C5N) 22 de noviembre de 2018

#Video Volaron vallas por todos lados: más imágenes del escandaloso cruce entre los hinchas de All Boys con la policía en Floresta. https://t.co/2BZyBy2pP6 — SportsCenter (@SC_ESPN) 22 de noviembre de 2018

Cuando Trump y Putin vean a los patrulleros marcha atrás rajando de la hinchada de All Boys, van a preferir que para el G20 los cuide el Espíritu Santo https://t.co/clLRaopCYw — Dante López Foresi (@DanteForesi) 22 de noviembre de 2018

Hinchas de All Boys se enfrentaron con la policía https://t.co/LUYV1WNArr — Depo (@depoweb) 21 de noviembre de 2018

No podes parar a la barra de All Boys y queres armar el G20.. pic.twitter.com/IR1XtstApK — Fuckin Peaky Blinders.. (@grouchoperoncho) 21 de noviembre de 2018

Gravísimos enfrentamientos entre la hinchada de All Boys y la policía luego del encuentro entre el Albo y Atlanta. Los de Floresta destrozaron un patrullero. Hay heridos y detenidos. pic.twitter.com/ydpwRmxJRA — Pablo Lejder (@pablolejder) 21 de noviembre de 2018

Así, los barras de All Boys atacaron a los policías esta tarde. Todo terminó con 16 agentes heridos y tres detenidos. pic.twitter.com/LmrEY30wDD — Sebastián Domenech (@domenech_news) 22 de noviembre de 2018

pic.twitter.com/NdOL0GxZqq — Cristian (@crisstianrnr) 22 de noviembre de 2018

#TNTSports | Tras la derrota en el clásico con Atlanta en Floresta, hinchas de All Boys se enfrentaron con la policía https://t.co/jbwttZyFCS — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 22 de noviembre de 2018

16 policías heridos, 6 patrulleros destrozados y solo 3 detenidos. Es el resultado de los violentos incidentes con delincuentes que dicen ser hinchas de All Boys. Urgente hay que tomar medidas, o qué, ¿suspendemos los locales? VERGÜENZA pic.twitter.com/AkvxuAvj0H — Visión Fútbol (@visionfutbolok) 21 de noviembre de 2018

Los patrulleros chocaban entre ellos del miedo que tenía la policía ante el ataque de la barra de All Boys. Hace tiempo no veo una fuerza de seguridad retroceder de esta manera con una hinchada de fútbol. ¿Así nos cuidan de la delincuencia? De este papelón no se vuelve. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 22 de noviembre de 2018

La hinchada de All Boys corrió a la policía en Floresta luego de un partido con Atlanta en el que había no más de 500 personas. Esta misma policía es la que piensa garantizar la seguridad en el G20 y en una final de copa. Estamos más regalados que Olimpo con 9. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 21 de noviembre de 2018

Supongo que ya le suspendieron el estadio a All Boys, le sacaron los puntos... Y no tengo nada particular contra ese equipo, pero si no podemos castigar este descontrol esto es (más) joda pic.twitter.com/MhArBuc2tA — Eduardo Paladini (@EduardoPaladini) 22 de noviembre de 2018

Los incidentes del final, con la barra de All Boys como protagonista haciendo retroceder a la policía. (: @pablolejder) pic.twitter.com/OkGa0ym3uM — Café Veloz (@cafeveloz_ok) 21 de noviembre de 2018

16 policías heridos, 6 patrulleros destrozados y solo 3 detenidos al finalizar All Boys y Atlanta. Ver retroceder a los policías atacados por forajidos, realmente apena mucho, así no se puede. Realmente da demasiada bronca — Adry (@Adry1BC) 21 de noviembre de 2018

Los barrabravas de All Boys atacaron a la Policía? O la Policía se dejó atacar?¿Por qué la Policía se deja atacar? ¿Quién la condiciona? Esto no es normal. Por Acción o Inacción de las Fuerzas; acá un responsablemente Superior. — Martin C. (@martinno79) 22 de noviembre de 2018

Hay heridos y detenidos. pic.twitter.com/LrVQrlX7lG#AlertasTransito de @pablolejder — Estado del Transito #AlertasTransito (@AlertasTransito) 21 de noviembre de 2018

los critican por no haber actuado. Si la policia hubiera reaccionado ahora los estarian " despellejando" en camara. No entiendo a ciertos medios de comunicacion. — luisa estela delfino (@delfino_lu) 21 de noviembre de 2018

Así quedaron los patrulleros atacados por la barra de All Boys: https://t.co/WFkX4wajvf pic.twitter.com/1RuSYHBU2M — TodaPasion (@TodaPasion) 22 de noviembre de 2018