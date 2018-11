¿Qué se busca de los youtubers?: Los más vistos en Argentina

Latinoamérica se une para ver a una red de Youtubers jóvenes, graciosos, naturales y relajados. Los contenidos de los más vistos en Argentina están destinados a entretener y muchas veces a contar experiencias propias y datos de ellos mismos que los hacen convertirse en una figura totalmente alcanzable para el que los mira.

Karol Sevilla es actualmente la youtuber más vista en Argentina. Ella es mexicana, actriz de Disney Channel, tiene solo 19 años y cuenta con más de 7 millones de suscriptores en su página. Sube videos mostrándose natural, sonriente y cercana con desafíos como #RetodelasPlayeras, que consiste en ponerse 100 remeras superpuestas una arriba de la otra haciendo al video durar en total 10 minutos. Los desafíos son algo muy común que se van pasando entre youtubers donde terminan haciendo todos lo mismo pero de diferente manera. El challenge #RoastYourself (autoboicoteate, en español) vino desde Estados Unidos e hizo que muchos youtubers subieran una canción en donde se autocriticaban todos los defectos que ellos creen que tienen o que sus mismos seguidores les critican.

Además aprovecha el alcance para seguir su carrera como cantante y sube sus videos musicales donde canta temas tanto de la serie "Soy Luna" de la que es protagonista como propios.

Otros youtubers como Alejo Igoa. Argentino, de Misiones, de 21 años de edad, sube experimentos como por ejemplo la mezcla de pegamento, espuma de afeitar y líquido de lentes de contacto para transformarlo en "slime", una masa homogenea estirable.

Lo insólito es que después la coloca en un taper y ¡la sortea entre sus seguidores! Alejo declaró su homosexualidad en un video, esta vez serio, que subió en 2014 y promueve a la gente que sean siempre ellos mismos.

En general, estos youtubers tienen ideologías de apertura mental y social, generando también contenido alentando causas como la legalización del aborto, los derechos LGBT, entre otros.

Este es el caso de La Faraona, Martín Cirio, que apunta a un público un poco mayor que los otros porque habla con total libertad de temas como el consumo de marihuana, sus relaciones sexuales (contadas explícitamente), la realización de enemas en cámara en su cuenta de Instagram, entre otras cosas.

Martín, alias "La Faraona", con unos 35 años, es un personaje tan polémico como amado justamente por su naturalidad al contar las cosas ya generó un séquito de los llamados "Farafans", que hablan como él y critican a los famosos o políticos con los que él se pelea a través de las redes sociales. Por ejemplo hace poco estuvo metido en una fuerte polémica con una diputada del Chaco que quiso declararlo persona no grata por no entender el humor de Cirio en su Instagram cuando se fue de gira a esta provincia. Martín retrucó la apuesta sacando a la luz todas las cuestiones políticas en las que la diputada Claudia Panzardi no estaba ejerciendo bien su cargo.

En Youtube se hizo muy famoso por sus videos "reacción" en donde junta por ejemplo perfiles de Tinder graciosos o polémicos y los va comentando. También cuenta con un "consultorio de la Faraona", al que acude siempre algún invitado famoso y responden a los problemas que los fans les consultan.

El tema de las colaboraciones es algo muy común entre Youtubers, que se unen para hacer videos como estos consultorios, sketchs o probar comidas juntos y así sumarse a los seguidores del otro formando una gran comunidad de Youtube. Otra característica es mostrar situaciones de la vida cotidiana con situaciones como clasificación de personas haciendo alguna cosa por ejemplo: TIPOS DE PERSONAJES EN CLASE. Ahí se exageran los estereotipos como el nerd, el que se duerme, el que no va nunca, etcétera.

Las recomendaciones de comida es algo también que se suele hacer mucho en los videos. Kevsho, otro argentino furor en Youtube con 3 millones de suscriptores no sólo se destaca por hacer altas producciones de edición, que suelen ser parodias de videoclips o canciones propias. Sino que a veces prueba comida en cámara como pueden ser dulces mexicanos picantes o probar dulces argentinos con youtubers españoles.

Los vídeos en general duran entre 10 y 30 minutos y cuestan entre 5 a 20 horas de edición según sus propias palabras. Sin duda es un trabajo arduo que a simple vista parece natural y espontáneo por la cantidad de cortes y efectos de sonido dentro de los videos que apuntan a eso, entretener.

Divertir, acercarse, generar una conexión con el usuario que lo que quiere es despejar un rato la cabeza y sentirse identificado con jóvenes con los mismos intereses que ellos. Referentes de opinión, que pongan en palabras las cuestiones que a los jóvenes les preocupa cosa que no encuentran en los medios tradicionales como la tv y la radio. Además de divertirse ver en ellos líderes de opinión, o mejor dicho, INFLUENCERS.