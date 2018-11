Pichetto dice que CFK ya "pasó a la historia" y apuesta a la "identidad política"

El llamado "peronismo alternativo" liderado por los políticos Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti, agrandó su mesa este miércoles 21/11. Y es que 9 nuevos gobernadores se sumaron a la mesa con la mira puesta en las elecciones del año próximo. Por supuesto, peronismo en contra no sólo del oficialismo, sino de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

En ese contexto, el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto sostuvo una entrevista esta noche 21/11 en el programa A dos Voces, de TN, donde explicó que con la reunión de hoy con los gobernadores, el peronismo busca recuperar y sostener su identidad política.

"Tenemos que reconstruir la relación con la sociedad", arrancó Pichetto. Y aseguró que las fracturas que tuvo "el gobierno anterior" (refiriéndose al kirchnerismo), les costó las elecciones de 2015.

"Hace falta sin duda un proceso de renovación y reconstrucción en el peronismo, un programa, una propuesta y es lo que estamos tratando de construir", sentenció.

En cuanto a la incorporación de Cristina Fernández en la mesa del peronismo alternativo Pichetto fue muy claro: "no, esto es una propuesta clara que tiene que ver con una construcción política desde el peronismo y que tiene que ver con dejar atrás el pasado con una construcción diferente y creo que tenemos que tener también identidad política", sentenció el senador.

Los periodistas fueron recurrentes a la pregunta sobre por qué Cristina Fernández ni tiene una silla en la mesa del peronismo alternativo, a lo que Pichetto respondió: "mi opinión personal es que el kirchnerismo es un proceso histórico que tiene luces y sombras, que tiene aciertos y errores y que queda más para la valoración de la historia".

Y siguió: ahora el peronismo tiene que tener una mirada hacia el futuro con un programa inteligente, un capitalismo moderno, que defienda el trabajo, un eje en la producción, en fin un conjunto de ideas que no se reduzcan a 20 caracteres de twitter", dijo Pichetto, cuestionando el manejo de Cambiemos en referencia a las redes sociales.

Para algunos expertos en la política argentina, CFK mantiene la amenaza de "si te vas con Pichetto te hacemos perder", y por esta razón, la mesa del peronismo alternativo no se agrandará más de lo que necesitan para ganar la elección. "No es así, me parece que hay una mirada de los encuestadores de estratificar el escenario de la política, siguen haciendo las mismas mediciones de Macri contra Cristina porque le conviene al Gobierno", respondió Pichetto ante los cuestionamientos de los entrevistadores. Y agregó: esperemos el año que viene y como se consolidan los espacios políticos... me parece que no va más este esquema cortito de decirle a la gente lo que quiere escuchar.

Contra los extranjeros:

Sobre el tema de la inmigración y la facilidad que tienen los extranjeros en el país. Pichetto fue contundente en su postura, sobre todo cuando hoy se conoció el secuestro y asesinato de una joven de 15 años que todo indica, es el trágico fin de un ajuste de cuentas entre bandas narcos peruanas.

"Eso no es ninguna novedad... Lo que ocurre es que hay jueces contenciosos muy humanos y esa chica que vemos me hace acordar mucho de la chica Candela. Pero hay un dominio de estructuras delictivas y la organización peruana delictiva de narcotráfico de cocaina no es novedad en Argentina. Manejan la villa 1.11.14 y la villa 31 desde hace mucho tiempo", aseguró.

Y siguió: "No nos sorprendamos, la justicia de Buenos Aires es una justicia de faltas... La argentina de la decadencia, del conurbano de Sinaloa, a algunos no les gusta pero es la realidad. Yo me refiero al tema de los extranjeros no con una mirada xenofóbica, estoy de acuerdo con todo aquel que venga a trabajar. Ahora, a los capos narcos hay que expulsarlos", puntualizó.