Denuncia al empresario vinculado a Clarín que la golpeó en pleno centro

Un hecho de violencia de género sacudió Lanús. Un empresario vinculado al Grupo Clarín golpeó a su ex mujer en pleno centro de la ciudad. Se trata de Marcelo Diego González, titular de varios medios del grupo económico y la doctora y genetista, Daniela Cecilia Amigó, quienes tienen un hijo en común, menor de cinco años, según 'Lanus Noticias'.

Según trascendió, el hombre se dirigió al domicilio de su ex para devolver al niño de su visita diaria y en el intercambio hubo una fuerte discusión entre ambos. Fue así como el empresario se abalanzó sobre la mujer y comenzó a golpearla de forma violenta e indiscriminada, profiriendo todo tipo de insultos; expresándole además que el poder político local, que gobierna la ciudad, está a disposición de él, con el objetivo de sacarle al niño e internarla a ella (Daniela Cecilia Amigó) en un neuropsiquiátrico.

Ante los gritos de la madre, por desesperación, ya que todo el hecho de golpes y amenazas y violencia de género sucedió delante del hijo de ambos, los vecinos que estaban en plena calle Salta al 1900, de manera urgente socorrieron a la víctima.

La mujer fue trasladada a un centro de salud con múltiples lesiones producto de la salvaje golpiza. Tiene desprendimiento de la retina del ojo izquierdo y podría ser operada del seno derecho por el estrangulamiento que le produjo mientras la golpeaba, desgarrándolo con brutalidad.

Pero como si ello no fuera suficiente, el abogado de la víctima, el Dr. Sebastian D. Longhi, estuvo recibiendo presiones para dejar la causa de cuidado personal y alimentos, en los que defiende a la mama y al niño.

Según el mencionado sitio, entre las presiones que recibió, le insinuaron que averiguarían quienes son sus clientes y enviarían a toda la municipalidad a hostigarlos con todo tipo de inspecciones, aunque no tuvieran injerencia legal en ello.

La víctima difundió un mensaje por las redes sociales en la que cuenta que el abogado la "amenazó": "me dijo que es amigo personal del señor Secretario de Seguridad del municipio de Lanús, Diego Kravetz... este funcionario lo ayuda, a cambio de pautas políticas. "Esto es simple, si hablás te mato" me dijo "y me quedo con el nene". Lo denuncié 12 veces y no pasó nada...".

'Lanús Noticias' publicó la denuncia penal: