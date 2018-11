Susana Giménez: "CFK no puede ser presidenta ni de un club de rugby"

Susana Giménez volvió a criticar a Cristina Fernández de Kirchner y, consultada acerca de una posible candidatura de la actual senadora para las presidenciales 2019, disparó: "Me parece un disparate, una persona que tiene 17 causas penales no puede ser presidenta ni de un club de rugby".



Cuando le preguntaron por la situación actual del país, respondió: "No fue un año muy bueno para la Argentina, creo que tiene que pasar todo esto y tenemos que apretar el cinturón como siempre... pagaremos más impuestos… lo que sea… pero hay que salir", dijo en diálogo con el programa 'Pamela a la tarde'.



"¿Seguís apostando por este Gobierno?", le preguntó el cronista. "Y… no tenemos otro, si hubiera otro sí, pero…", respondió Susana.



Recordemos que en muchas ocasiones Giménez criticó a Cristina Fernández y, además, ha apoyado públicamente a Mauricio Macri, de quien es amiga.