Preocupados por CFK: Quieren adelantar las elecciones en la provincia de Vidal

El Gobierno no lo admite e incluso muchos de sus integrantes aseguran que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner no es una preocupación para ellos de cara a las elecciones de 2019, sin embargo, un tanto nerviosos por la figura del kirchnerismo, desde la provincia de Buenos Aires intentarán adelantar, mediante un decreto, los comicios electorales del año que viene.

Esta idea, que estudiará el Gobierno con Marcos Peña a la cabeza, es una idea del oficialismo como una especie de atajo para evitar la polarización con Cristina Kirchner. Esto por supuesto, sustentado por los bajos númertos que tiene el presidente Mauricio Macri en territorio bonaerense, especialmente en el Conurbano.

El desdoblamiento del calendario provincial fue uno de los temas que lideró las conversaciones de los más de 70 intendentes bonaerenses que se reunieron este jueves 22/11 en el encuentro nacional en la ciudad de Buenos Aires, reunión que inauguró el mismo Macri.

Según diversas fuentes, el Gobierno se tomará el verano para estudiar la idea, pero será recién en febrero cuando tomarán la decisión. Para ello, estaría dispuesto un equipo de Durán Barba y Santiago Nieto, que chequearán qué es lo que más le conviene al Presidente de la nación. Inicialmente la idea de Vidal en la Casa Rosada no fue bien vista, pero en esta reunión todos coincidieron que es un tema que los inquieta.

"Lo estamos viendo. No es solo lo que le conviene a Macri: es lo que nos conviene a todos", dijo un funcionario del PRO a Infobae, y agregó que por el momento nadie se arriesga a ventilar qué piensa Mauricio Macri sobre esta idea.

En el gobierno bonaerense también se analiza el desdoblamiento como una oportunidad de ganar poder territorial. Hay dirigentes, en especial en el Conurbano, que pelean por desbancar al PJ (los denominados "sin tierra") y que, según analizan en la cúpula provincial, se les acrecientan las chances sin Cristina Kirchner en la boleta contraria.

Es así como el oficialismo busca adelantar las elecciones no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino un buen número de provincias para dejar a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner en un mano a mano casi en soledad. El antecedente de 2017 inspira por estos días a los impulsores del adelantamiento. Vidal no fue candidata, su nombre no estuvo en la boleta, pero se apropió de la campaña e hizo que Esteban Bullrich derrotara a la ex jefa de Estado en las legislativas. Sus colaboradores explicaron a Infobae que, en caso de ir a las urnas antes que Macri, podría incluso hacer campaña por la reelección del Presidente y empujarlo ante una eventual polarización con Kirchner.