Superfinal: Boca designó a un polémico línea que propició la creación del VAR

Faltan nada más que dos días para que se ponga en marcha el partido final de vuelta de la Copa Libertadores de América 2018 que animarán River Plate y Boca Juniors este sábado (24/11), a las 17 horas, en el estadio Monumental.

Sin embargo, la previa a este trascendental choque quedó salpicada por la polémica a causa de la designación del juez de línea uruguayo Mauricio Espinosa que, llamativamente, dirigirá su último partido en este Superclásico y luego se retirará. Espinosa será uno de los líneas que acompañará al árbitro principal Andrés Cunha.

Espinosa fue apadrinado para la designación por el también uruguayo Julio Larrionda, ex juez y representante de la Comisión de Árbitros de la Conmebol en la semifinal entre Lanús y River de la Libertadores 2017, en la que se clasificó el Granate luego de un duelo polémico en el que la visita protestó un penal no sancionado contra Ignacio Scocco y un manotazo en la cara en perjuicio de Ariel Rojas, que merecía la expulsión de Román Martínez.

Larrionda cuenta con 15 partidos dirigidos a Boca en su currículum; es el que más dirigió al Xeneize a nivel internacional. Se puede aseverar que la dupla Larrionda-Espinosa fue la que propició la aparición del VAR (o su primer paso, el DAG -sistema de detección automática de goles-) al no convalidar un “gol fantasma”. Ambos integraron el cuerpo arbitral de aquel cruce entre Inglaterra y Alemania en Sudáfrica 2010 y quedaron bajo la lupa al no legitimar el tanto de Frank Lampard, que picó dentro del arco, pero las autoridades no lo advirtieron.

La pelota picó en el travesaño y unos cuántos metros dentro del arco. Espinosa fue el único en todo el estadio que no vio el gol. Ni siquiera los alemanes osaron protestar nada. Con ese gol fantasma se propició el nacimiento del VAR. La FIFA se dio cuenta que debía evitar papelones así. Alemania terminó ganando el encuentro por 4-2 pero ese “gol fantasma”, similar al del Mundial de 1966 marcó el encuentro.

Otro “gol fantasma” fue el que convalidó en 2013. En la Copa Libertadores de ese año, le dio un gol a Independiente Santa Fe cuando el remate de Wilder Medina había sido sacado por Silva, el arquero de Olimpia de Paraguay, según una nota publicada en el sitio Doble Amarilla.

En Uruguay tampoco lo quieren mucho, más en específico en Nacional. Son recordados por el bolso dos partidos del 2005, dónde el línea lo perjudicó abiertamente e incluso juzgó con distinta vara acciones similares. En un duelo ante Danubio en ese año, el entonces volante tricolor Sebastián Vázquez marcó un gol y se trepó al alambrado, Espinosa llamó al árbitro y lo expulsaron. El detalle es que días antes, Marcelo Tejera y Gabriel Cedrés, en ese entonces de Peñarol habían festejado de la misma manera con Espinosa como línea y no habían recibido ninguna sanción, reveló Doble Amarilla.

Otro hecho, el mismo año, es del partido Nacional - Peñarol. Aquel partido es famoso en el vecino país, por ser en el cual ingresó Martín García (suplente del Carbonero) a agredir al arquero de Nacional, Sebastián Viera, según Doble Amarilla.

El duelo fue un 2-2 atractivo que terminó recordado gracias a esta jugada puntual, cuando los suplentes de Peñarol ingresaron al campo a agredir al arquero que celebraba un gol del “Bolso”. A instancias de Espinosa, que informó al árbitro principal, sólo se expulsó al arquero del elenco del Gran Parque Central. “La verdad que viví una situación histórica, porque lo que vi hoy no lo vi nunca antes. Que alguien de afuera agreda a un jugador de campo y este sea expulsado genera un precedente gravísimo”, declaró en aquel entonces Martín Lasarte, técnico del elenco “Bolso”.

En Núñez están alertas por ese nexo y creen que poner al línea Espinosa, que dirigirá su último partido en la Superfinal, es un factor al que hay que estar atentos y una “movida” extraña. Por más errores que cometa, Espinosa no estaría sometido a ningún castigo, ya que será su último partido. Un caso notorio fue el de Edgardo Codesal, uruguayo nacionalizado mexicano, que se retiró luego de la final de Italia 1990 y Gabriel Brazenas, que no volvió a arbitrar luego de aquel Vélez-Huracán.