Melconián: "Me corrieron de la campaña por decir la verdad"

El economista y político argentino, que en el inicio de la gestión de Mauricio Macri estuvo a la cabeza del Banco Nación (hasta enero de 2017), sumó críticas al Gobierno de Cambiemos. Macri viene perdiendo muchos simpatizantes que están desencantados con una gestión que fracasó en la mayoría de sus objetivos de campaña, pero Carlos Melconián es uno de los personajes más fuertes del inicio de la gestión, y ahora, si bien dijo que apoyaría a Cambiemos en una reelección, criticó varios elementos del Gobierno.

El economista y ex presidente del Banco Nación fue entrevistado por Luis Novaresio en la pantalla de A24. Criticó la gestión de Cambiemos, dijo que renegociaría el acuerdo con el FMI, reveló secretos de la campaña electoral y dijo, entre otras cosas, que "a la gente hay que decirle la verdad" y que Cambiemos "no va más mentir para ganar".

La comunicación de Cambiemos

"Es parte de la responsabilidad de la sociedad demandar que no mientan más, que digan cómo son las cosas. El día que seamos más lo que queremos que nos digan la verdad, habremos cambiado", lanzó. Si bien la "honestidad" y la "transparencia" eran conceptos que formaban parte de la campaña electoral de Cambiemos, que tildaba al Gobierno kirchnerista de "mentiroso", Carlos Melconián reveló que en el macrismo también se miente.

"En un momento me corrieron de la campaña porque me dijeron 'vos decís la verdad'", dijo. Según él, no se lo permitían porque sino "no los votaba nadie".

De esta manera, el economista criticó la estrategia comunicacional de Cambiemos: "Hay que decir la verdad porque eso da espalda para gobernar. ¿Qué es eso de tener un relato, de tener una cosa épica? Eso es todo un cambalache. ¿El día que te aplasta la realidad qué vas a decir? No tenés más nada para decir". Además, le recomendó al presidente Macri evitar diagnósticos del estilo "lo peor ya pasó".

También dijo que hay que "dejar de joder con la grieta", porque "los extremistas no pueden participar más, no sirven para nada". "Esa maña de 'voy a decir cosas total la gente es gil y después veo qué hago' no va más", agregó.

Además, dijo que la Argentina está viviendo una crisis y que hay que reconocerlo. También dijo que hay que aplicarse "una dosis de realismo" al evaluar las políticas económicas de Cambiemos a la hora de evaluar los objetivos hacia el año que viene (inflación del 24%, crecimineto económino nulo).

Próximas elecciones

Sin embargo, dijo que apoyaría a Mauricio Macri en la reelección.

"En ningún momento me he separado del Presidente. Me junto con él y las cosas que hablamos quedan entre nosotros", agregó sobre Macri, "en este contexto ya estaría la reelección de Macri. El mayor activo es que no hay nada enfrente, o está el lobo feroz".

Situación económica

Consultado sobre la situación económica de este país, no habló de un futuro esperanzador: "Argentina sigue en internación y va a ser así. Estamos en la transición de la transición, no es un programa definido".

"La complicación llegó a un nivel tal que el único lugar donde hay plata en el mundo es el Fondo y con eso vino un menú, que debe ser el tomo uno de 1944 cuando se creó el Fondo, y es duro", dijo, y agregó: "Ni siquiera es una receta, no es nada sofisticado, es muy tosco. Vienen a apagar el fuego".

Además, propuso un renegociación con el FMI: Dijo que "rediscutiría con el Fondo para ver si gano independencia, si volviste al mercado, no para patear el tablero. Rediscutí todo lo que quieras, pero el compromiso hay que cumplirlo".