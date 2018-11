Gisela Barreto vuelve a la polémica: Ahora está en contra de la vacunación

La ex modelo y ahora "moralista" volvió a desatar polémica al manifestarse en contra de la vacunación. Dijo que las vacunas son un método para "exterminar" la sociedad. Sin dudas, declaraciones "peligrosas" en un contexto en el que crece la tendencia de no vacunar a los hijos, lo que puede perjudicar no solo a los chicos sino también a toda la población por la vuelta a epidemias que ahora se consideran erradicadas.

Jueves 22 de noviembre de 2018