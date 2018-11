Septiembre recesivo igual a Brasil 2015 y riesgo de que la bomba estalle en pleno 2019

Los tiempos se están acelerando más de lo previsto. El gran problema es el esquema fiscal -hoy manejado por el FMI- que armaron el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el jefe de Gabinete Marcos Peña que, en vez de proponer la generación de dólares genuinos vía productividad, sigue obsesionado reducción del déficit.

"En síntesis, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que el actual dispositivo de bandas de flotación móviles con zonas de no intervención actual no es compatible con un esquema de tasas efectivas anuales de ni siquiera menos de la mitad de las actuales y de déficit cuasifiscal y financiero sumados del orden del 7,5% del PBI como el actual. Sería necesaria una reducción muy importante en ese déficit para que haya compatibilidad entre el esquema cambiario en el que estamos y las chances de que los mercados se mantengan tan solo un año estables y tranquilos. ¿Qué significa esto? Que aunque hoy el dispositivo de bandas de flotación acompañado con una promesa de crecimiento de base monetaria del 0% parece un arma potente, el mero paso de tiempo erosiona fuertemente la estabilidad que el mismo puede proporcionar. Y si a ello se le suma el hecho de que los dólares del Fondo se irán gastando, podemos concluir que estaremos en problemas. Y más bien temprano que tarde, si no aparecen otras fuentes de financiamiento, las que parecen cada vez más improbables de lograr a medida que pasa el tiempo y no se generan", confirmó el economista Walter Graziano, al diario Ámbito Financiero.

Esta política nos va a fundir a todos https://t.co/Bkvc0gME4u — Jose Luis Espert (@jlespert) 22 de noviembre de 2018

El 2018 se perdió por la mala praxis económica

El 2019 se perderá por las elecciones (desde marzo hay comicios en provincias)

El 2020 volvemos hablar de inversiones en el país. — Christian Buteler (@cbuteler) 23 de noviembre de 2018

Creo que en la próxima campaña una promesa como 'sueño con un país donde puedas comprar un yogur sin pensar' puede andar. — Nicolás Tereschuk (@escriba) 23 de noviembre de 2018

Jaime Durán Barba tiene los días contados — Marcelo Trovato (@Probu2010) 23 de noviembre de 2018

MACRI 50% pero no se va a presentar

CFK 10% pero no se va a presentar pic.twitter.com/PfPVGOmAOa — Marcelo Trovato (@Probu2010) 22 de noviembre de 2018

Una vez más, quienes entienden mucho más en la materia que un simple consultor como Jaime Durán Barba y su "che, pibe" @marquitospeña, salieron a cruzar el horizonte que plantea la Casa Rosada sobre campos verdes y violetas con olor a lavanda lleno de niños felices correteando mientras merodean mariposas de colores Cambiemos.

En este debate por acertar los resultados de este plan fiscal, 2019 pinta complicado. Los más optimistas apenas se animan a decir que dejaremos de caer como 2018, pero eso está por verse, lamentablemente. Por ejemplo, el FMI dice que incluso en el mejor escenario el PBI marcaría una caída de 1,7%.

El gobierno enmarca su análisis en términos electorales pero en el medio está el conjunto de la sociedad, que no vive de las elecciones ni anda corriendo atrás de la agenda electoral sino detrás de los precios con la cabeza metida en el día a día. Y, en ese sentido, es importante resaltar que lo que nos depara el futuro -más allá de Macri o CFK, tal como el gobierno quiere atravesar esta crisis- es el default. Esa maldita palabra volvió al debate nacional luego de un endeudamiento pocas veces vista en la historia argentina. Entre quienes definen alianzas electorales dan por descontado que gane quien gane el año que viene, lo primero que tendrá que hacer es renegociar con todos los acreedores para borrar esa mancha negra para el 2020 y 2021.

Ese es el costo que está pagando la Argentina por una clase política irresponsable que aún sigue tironeándose por el último peso partido al medio que queda dando vuelta.

No puede ocurrir que una vez más esté todo en manos del destino y la naturaleza. En Balcarce 50 otra vez está orando para que la cosecha sea récord y se generen los dólares necesarios para sostener al Banco Central, pero los pronósticos meteorológicos de Brasil, por ejemplo, confirman que un nuevo fenómeno de El Niño está por asomarse y sorprenderá por su comportamiento hasta ahora nunca visto. ¿No será hora de dejar de lado los bailecitos presidenciales, los globos, los timbreos, los retiros espirituales y las polarizaciones para ponerse a trabajar de una vez por todas? Esta situación no da para más y, aunque sea doloroso, la verdad siempre es lo más sano en momentos de crisis para poder resolver los problemas.