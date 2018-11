Detienen a un militar acusado de descuartizar a su mujer en Moreno

Yésica Lucía Hoffmann, que estaba desaparecida desde el martes pasado, fue hallada descuartizada en tres partes dentro de un bolso en su vivienda del partido bonaerense de Moreno. Por el hecho detuvieron a su marido, un sargento del ejército identificado como Fernando González Friveo. Según fuentes judiciales, cuando fue detenido el hombre se quebró y confesó el crimen, sin embargo hasta que no lo haga en sede judicial la confesión no tiene validez.



La mujer tenía 34 años, también era militar, prestaba servicio en el Batallón 1 de la Unidad de Palomar y no se había presentado a trabajar desde el martes. Por este motivo, personal civil se presentó en el domicilio de su padre, Ramón Ronaldo Hoffmann, para avisarle de esa situación.



A raíz de ello, el padre de la mujer, que vive al lado de la casa de su hija en la calle Pedro Benoit al 2800, en la localidad de Trujui, hizo la denuncia ya que no podía comunicarse ni con ella ni con su marido.



Al lugar arribaron efectivos del Comando de Patrullas de Moreno, a quienes el hombre les pidió colaboración para poder ingresar a la vivienda de su hija.



Los efectivos encontraron que había bolsas en la vivienda con olor nauseabundo. Cuando las abrieron se encontraron con el cadáver de la mujer descuartizado en tres partes.



Por este motivo intervino en la causa el fiscal Leandro Ventricelli, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 1 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, quien dispuso que se resguardara la escena del crimen para que se realizaran los peritajes correspondientes.



A raíz de las pruebas recolectadas, el funcionario judicial determinó que el crimen habría ocurrido en el marco de un femicidio, por lo que ordenó la búsqueda y posterior detención del marido de la víctima, Fernando González Friveo, que se desempeña como sargento del Ejército Argentino.



Finalmente, el acusado fue detenido en Campo de Mayo, donde prestaba servicio, y fue trasladado a la comisaría 2da. de Moreno, donde permanecerá alojado esta noche y mañana será indagado por el fiscal Ventricelli por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, añadieron las fuentes.



Jésica Hoffman tenía 34 años, era mamá de dos nenes, una chica de 15 que había tenido de una relación anterior y un nene de ocho años fruto de la relación que tenía desde 2008 con Fernando González, el militar acusado de descuartizarla.



El papá de Jésica, Ramón Ronaldo, fue quien encontró el cuerpo de su hija dentro de un bolso verde. "Pensé que estaba durmiendo en el cuartel por lo que me había dicho Fernando, pero me resultaba raro así que entré. Vi un bolso verde. Estaba todo limpio. Cuando vi que adentro había una bolsa de nylon me di cuenta de que no era ropa lo que había asi que automáticamente llamé a la policía", explicó el hombre, todavía en shock, en declaraciones a los medios.