Moyano desafió a Urtubey: “Tiene miedo de ir a una interna"

Ante los movimientos en el peronismo ‘alternativo’ y de Cristina Fernández que busca articular un frente con sectores del PJ, el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey rechazó este jueves (23/11) la posibilidad de ir a una interna con la expresidenta para dirimir la candidatura presidencial y calificó a la idea de “estafa”.

Desde el kirchnerismo, el secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, desafió a Urtubey y dijo que tenía “miedo” de “ir a una interna en un frente importante que represente a todos los trabajadores".

En declaraciones a la radio AM 530, consultado por los dichos del mandatario salteño, Moyano opinó: "Una estafa no, bueno ... no quiero ser guarango, pero eso es miedo de ir a una interna donde se enfrentaría (Urtubey) a un sector importante que representa al movimiento obrero".

El dirigente agregó que ese frente "se está formando con la participación de muchos sectores, con sindicalistas e intendentes del gran Buenos Aires, y con todos aquellos que ven que el peronismo tiene que levantar la bandera de los trabajadores, de los jubilados".

Cuando le preguntaron si apoya una candidatura presidencial de la senadora de Unidad Ciudadana con vistas al 2019, Moyano respondió que "no sé si puntualmente de Cristina, hay muchos candidatos" y mencionó a "Felipe Solá, el mismo Agustín Rossi y muchos otros candidatos, por eso tenemos que hacer una gran interna donde participemos todos".