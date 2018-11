Otra vez problemas en América TV por situaciones turbias

Una vez más, América TV quedó envuelta en una situación -al menos- confusa, pero no por situaciones en su programa sino por el plantel que tiene al aire. Es que luego de las denuncias de la pornostar Natacha Jaitt sobre el relacionista público Leonardo Cohen Arazi y el chimentero Jorge Rial, cada vez que se nombra a un conductor que esté en esa pantalla, comienzan a sobrevolar especulaciones sobre el Grupo de Vila/Manzano.

Ahora, las mujeres del ambiente apuntaron a Mariano Iúdica, quien conduce Involucrados pero antes se movía en el mundo de Tinelli.

Todo surgió de una conversación entre Denise Dumas y Ángel de Brito al aire de canal 9 vía redes sociales.

"Yo tuve un episodio feo con Iúdica una vez", comenzó Denise. Listorti sin pelos en la lengua agregó: "Me acuerdo que Campi lo quiso caga a trompadas".

“No cuentes nada”, lo interrumpió Denise entre carcajadas un tanto nerviosas.

"No me acuerdo el motivo. Sí me acuerdo que fue al aire de ShowMatch todo. Marcelo (Tinelli) estaba conduciendo y que mientras gritaba ochooo, Campi y Iúdica casi se agarran a trompadas", insistió él en tono gracioso para evitar el mal momento de la compañera.

Rápida de reflejos, Carla Conte, que comparte la pantalla chica con ambos y estaba mirando el programa, disparó por Twitter: "No sé de qué hablan pero casi NO existe mujer que no haya tenido ‘un episodio feo’ con Iúdica, se dedica a eso. Y son muchas a las que la palabra ‘episodio’ les queda cortísima. Besis".

Cuando Clarín se comunicó con la morocha para que ampliara su declaración, ella dijo: "Son cosas que yo he dicho históricamente y no tengo nada que agregar, son cosas que ya hablé, pero contesté el tuit de Ángel compulsivamente como hago por siempre por es lo que pienso". "Él me llamó en algún momento, hablamos y quedó ahí... pero repito: es lo que pienso y no me sale bien reprimirlo", concluyó.

Así las cosas, una vez más Iúdica volvió a quedar en el centro de la polémnica. ¿Qué opinará Pía Shaw sobre todo esto?