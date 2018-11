Gisela Barreto denuncia 'fake news': "Yo sólo introduje una nota"

"Yo no voy a objetar nada que no me compete. No tengo autoridad para opinar sobre vacunas, yo sólo presentaba la nota a Chinda Brandolino y otros entrevistas. Hablen con ellos. Yo no falté a la verdad, me limité a intoducir a una entrevistada", dijo Gisela Barreto por TN.

"El recorte que se hizo de mi presentación hace que parezca que es mi posición. Yo tengo todas las vacunas que hay que darse", dijo Barreto -ex modelo, hoy día locutora egresada del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica que conduce el programa "La Fe Mueve Montañas", en el CanalTLV1-.

Como sucede en distintos lugares del mundo, muchos anti derechos a la salud sexual y reproductiva y la diversidad son también anti vacunas (la vacunación es un derecho, claro). Con ustedes, Gisela Barreto pic.twitter.com/Cq7bjppQqq — Leandro Cahn (@leandrocahn) 22 de noviembre de 2018

"Me están incendiando, me estan buscando el pelo en el huevo, me están vilipendeando desde que defendí la moral y la vida cuando me manifesté en contra del adoctrinamiento sexual de los chicos que se estaba haciendo, y no me lo perdonan. Yo pienso que cada persona decide qué hacer. No puedo incitar a nadie", agregó Barreto.

Precisamente en Facebook, ella tiene subido el video aquel:

¿Quién es Chinda Brandolino?

Ella es una polémica médica, creyente católica apostólica romana, especialista en clínica médica, especialista en medicina del trabajo y en medicina legal, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata (UCLP).

Precisamente, ella es asesora médico legal del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de la Plata, miembro fundador y directora del Instituto de Investigación Santa Gianna Beretta Molla en Investigaciones Biológicas para la Defensa de la Vida (UCLP), e integrante de la Comisión Directiva "ProFamilia" filial de la Plata.

Dato: Una vez que Barreto le aclaró su posición a Guillermo Lobo, el programa siguiente por TN abrió con una nota tal como si Barreto nunca hubiese hablado. ¿¡¡!!?