Los K reflotan el video de Barrionuevo reconociendo que 'apretó' a Elaskar para que "hable"

En el día de ayer (22/11) Urgente24 daba cuenta de la versión de Página/12 -muy vinculado al kirchnerismo- sobre la declaración indagatoria de Federico Elaskar ante el Tribunal Oral Federal 4 en el marco de la 'ruta del dinero K'. Según esta versión, el financista aseguró: "A mí, Luis Barrionuevo y Jorge Lanata me llenaron la cabeza diciéndome que Lázaro Báez me quería matar. Y como yo creía que Báez me debía cuatro millones de dólares, pensé que era cierto que me quería matar. Yo tenía 25 años y acepté decir en televisión lo que ellos me dijeron que dijera. Fue una operación política contra el gobierno de Cristina, porque querían instalar que el dinero era del kirchnerismo". En las últimas horas se dio a conocer el video con el testimonio de Elaskar ante la Justicia, donde efectivamente el financista hizo dicha declaración:

Como se escucha en el video, Elaskar habló de una entrevista a Barrionuevo en el programa 'Animales Sueltos', conducido por Alejandro Fantino, en el que el sindicalista admite, con otras palabras, que lo apretó para que hable.

"El pibe quería cobrar y había dos maneras de cobrar, o que Lázaro le pague o que hablara. Como yo no tenía confianza con Lázaro, porque nunca hablé con él, Lázaro nunca le hizo una propuesta. Y le dije (a Elaskar): 'nada, dicen que te van a matar, tenés que hablar, contá todo y vas a cobrar'. tenía que hablar ante la cámara para que cierre todo", admite Barrionuevo en la entrevista, el 30 de mayo de 2016.

La confesión del sindicalista impactó en la mesa del programa, al punto de que, entre risas Fantino, le dice "mirá que estamos al aire Luis".

Rápidamente, desde el kirchnerismo empezaron a difundir en las redes sociales dicho video.

Compartilo y que lo vea todo el mundo, hacé que llegue.



Son unos miserables y unos asquerosos que te llenan la cabeza con mentiras que obtenien apretando.



¿Hasta cuándo les vas a creer a estos tipos? pic.twitter.com/Z2SlXtHP5a — Juan Amorín (@juan_amorin) 23 de noviembre de 2018

Un ser de la peor calaña contó cómo ayudó a convertir una falsedad en un hecho cierto. Callaron los medios, los fiscales y los jueces. Ahora el mismísimo “arrepentido” devela el hecho. Operaciones del macrismo y sus cómplices. Darnos cuenta de cómo se montan imputaciones falsas. https://t.co/5oEKCKQjIP — Alberto Fernández (@alferdez) 23 de noviembre de 2018

Si la confesión de Luis Barrionuevo no termina en un escándalo que lo ponga preso a el por amenaza de muerte, intimidación, a los demás periodistas por calumnias e injurias, y si la sociedad sigue creyendo en esta clase política, estamos condenados a 200 años de macrismo. — tupito (@etupito) 23 de noviembre de 2018