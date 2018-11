¿Giro en la investigación? El celular del periodista fue usado luego de su muerte

La investigación por la muerte de Martín Licata, el periodista que fue encontrado sin vida en un hotel alojamiento, podría dar un giro: se supo que el celular de la víctima fue utilizado luego de su fallecimiento.

Cabe recordar que a Licata se lo buscó durante tres días hasta que el miércoles pasado comprobaron que el cadáver NN que estaba en la morgue judicial de la calle Viamonte se trataba de él. Su cuerpo había sido encontrado maniatado en una habitación del albergue transitorio "Obsession" del barrio de Floresta. A ese lugar había llegado el sábado pasado, cerca de las 11:30, junto a una misteriosa mujer que dos horas después escapó del lugar cuando su acompañante ya estaba muerto.

Las primervas versiones indicaban que podría haberse tratado de un juego sexual: estaba maniatado con medias y tenía una trenza de goma sujetada a un trozo de madera que rodeaba su cuello.



Mónica, la madre del joven, había declarado que su hijo salió de su casa llevando el celular. Sin embargo, en la habitación del hotel donde encontró la muerte, el teléfono no apareció. Los investigadores creen que la mujer que estuvo con él -y luego huyó- fue quien se lo llevó.



Según consta en un informe de la división Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, al que accedió Infobae y que forma parte del expediente, el celular de Licata tuvo llamadas entrantes y salientes en las horas posteriores a su muerte, que según la autopsia data del sábado pasado al mediodía.



La denuncia por desaparición se realizó el día lunes, por lo tanto mientras esas llamadas eran cursadas aún no se buscaba al joven: las llamadas recibidas fueron contestadas.



Según informa Infobae, el primer dato importante es que el teléfono se mantuvo encendido por lo menos hasta el domingo. En cuanto al detalle de las comunicaciones, surge que el mismo sábado por la tarde el aparato recibió tres llamadas en la zona de Flores, muy cerca del albergue transitorio.



Algunos minutos después llegó una nueva llamada ubicando al teléfono en Montserrat, justo en la boca de una de las estaciones del subte E. Ya en horas de la noche el teléfono volvió a sonar pero en la zona sur del Conurbano, más precisamente en Wilde.



Al día siguiente, siempre según el informe, aparece una llamada saliente desde el barrio de Bernal. Es decir que la persona que tenía en su poder el teléfono de Licata lo utilizó para comunicarse con otra persona. El dueño de ese celular es un hombre que ya está identificado y será buscado por la policía para declarar. También cabe la posibilidad de que quien contestó la llamada no sea la misma persona que tiene registrado el aparato a su nombre.



Con esta información, los fiscales siguen trabajando contra reloj para dar con la mujer –que sería de unos 25 años de edad- que ingresó con Martín Licata al albergue transitorio pero se fue sola: dijo en la conserjería, según fuentes judiciales, que su compañero se estaba duchando, presuntamente cuando el joven ya estaba muerto.