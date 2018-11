Visita del FMI a la AFIP: "Se han brindado datos sensibles", denuncian los trabajadores

Trabajadores de la AFIP rechazaron este viernes (23/11) la presencia de directivos del FMI en ese organismo, y advirtieron que se han "brindado datos sensibles a personas que nada tienen que ver" con el ente recaudador.



"Es inaceptable que la cúpula de turno de la AFIP le haya abierto las puertas y haya brindado datos sensibles a personas que nada tienen que ver con las funciones y misiones que tiene la Administración Federal", advirtió el secretario general de los empleados de ese organismo ( AEFIP) Guillermo Imbrogno.



Según el dirigente, en 2001 "se pretendió utilizar la recaudación impositiva como garantía para el pago de la deuda externa, distorsionando los objetivos que debe tener la AFIP". Además añadió: "Los ingresos que generamos no deben tener otro fin más que ayudar al crecimiento del país, y no a satisfacer las demandas de agentes externos cuyas recetas solo han provocado desastres económicos".



Por su parte, el secretario de Prensa del sindicato, Federico Cardone, expresó que "la AFIP es un organismo autárquico, por lo tanto rechazamos cualquier tipo de intromisión en nuestra casa. Las autoridades deberían estar abocadas a garantizar las condiciones operativas que nos permitan cumplir nuestras funciones, y no a organizar visitas del Fondo Monetario Internacional".