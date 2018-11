Hombres celosos y controladores: 10 Señales para identificarlos

En tema de celos, no hay una distinción de géneros en realidad, por cada hombre con este problema, existe una mujer con la misma condición. Sin embargo, hoy le dedicaremos esta nota a aquellos caballeros que aparte de tener problemas de confianza, quieren controlar nuestras vidas, incluso cada paso que damos.

Considerando los niveles de violencia de género en la Argentina, en profundidad los números atroces de femicidios, es importante saber identificar ese tipo de relaciones en los que los hombres reprimen a las mujeres.

Si eres hombre y estás leyendo esta nota, te invito a que hagas una evaluación de ti y tu desempeño en pareja, esto te ayudaría a evitar males mayores, más si se trata a tiempo con un especialista. Recuerda que la violencia, a los niveles que sea, es una conducta aprendida que denota mucha inseguridad.

Así que comencemos, con las 10 señales para identificar a un hombre celoso y controlador:

Cómo controlar los celos: En 4 paso

Siempre quiere saber dónde estás: Los hombres celosos no pueden soportar la idea de no saber dónde estás o qué estás haciendo. Este tipo de persona tiene que conocer exactamente tus movimientos, de no ser así te llama sin parar y no deja de enviarte mensajes. Tiene reacciones negativas por cosas mínimas: Se enfada cuando estás con tus amigas o tan solo con escuchar que mencionas a un hombre que no sea él. Un mensaje, una mirada e incluso un saludo puede desatar una tormenta. Tiene una rutina estricta: Es un hombre muy rígido en la rutina, quiere que hagan todo juntos siguiendo siempre los mismos horarios. Tu móvil es su móvil: Él cree que tu móvil es una extensión del suyo y que por ello puede ver todo. Existen unos límites entre compartir nuestra vida a hacer que sea una única en la que él vigile todo sin dejarte tu propio espacio.”¿Quién te ha enviado ese mensaje? ¡Déjame ver!” son una de las frases más usadas. Él es tu primer crítico: Criticar todas tus decisiones o simplemente tu manera de vestir son señales delatadoras para que huyas de esa relación. De no ser así, es probable que te traslade su inseguridad y mine tu autoestima. El sabelotodo: Una persona celosa tiene que llevar siempre la razón, conozca o desconozca el tema, no acepta ningún comentario o critica a lo que ellos dicen Controla tus amistades: No soporta que salgas un fin de semana con tus amigas y te presiona para que te quedes con él excusándose con que le dejas solo o no le prestas la atención que merece. Demasiado atento: Detrás de todas estas situaciones, que pueden parecer detalles para prestarte su atención, se puede esconder una obsesión insana por saber qué haces y, de nuevo, su característica inseguridad emocional. Es el planificador oficial de la relación: Nada puede quedar ajeno a su control y organización. Todos los planes que quieres hacer tienen que pasar previamente por su revisión. Obsesivo: Puede ser agotador, especialmente cuando tu pareja está siempre a la defensiva por todo lo que haces. Cualquier cosa le enfada, como por ejemplo que quites la hora de conexión del Whatsapp. Parece que todo es una amenaza para él y está obsesionado con una posible infidelidad por tu parte.

DATO: Si has observado que tu pareja o novio tiene algunas o varias de esta señales, estas a tiempo de abandonar esa relación, ya que no es nada saludable y recuerda que no tienes que aguantar eso.