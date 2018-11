Príncipe William revela que sufre problemas mentales

Ser parte de la realeza no nos hace inmunes y mucho menos inmortales. Muestra de ello es el Príncipe William, quien ha demostrado que ni teniendo todo el dinero del mundo podemos escapar de los problemas de salud, en especial los mentales.

Durante una conferencia que buscaba fomentar la importancia del bienestar laboral, el Duque de Cambridge sorprendió a los asistentes al hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental, los cuales, según el heredero al trono de Isabel II, se habrían intensificado luego de tener hijos.

El segundo en la línea sucesora al trono británico confirmó que tras la llegada de sus hijos, fantasmas del pasado – cuando se desenvolvía como chofer de ambulancias- reaparecieron y volvió a revivir algunos de sus momentos más traumáticos en el trabajo, relacionado a menores lesionados gravemente por accidentes automovilísticos, hecho que dejó secuelas en él.

“La relación entre el trabajo y mi vida personal fue lo que realmente me hizo pasar de la raya y empecé a sentir cosas que nunca antes había sentido. Y me puse muy triste y muy apenado por una familia en particular”, confesó el esposo de Kate durante la conferencia.

“Empiezas a quedarte con pedazos del trabajo y te los guardas en el cuerpo y por supuesto que eso no es algo que quieres compartir con tus seres queridos porque no quieres llevar ese tipo de cosas a tu hogar”, manifestó William, quien enfatizó la necesidad de contar con las herramientas correctas y el ambiente adecuado del trabajo para que los problemas no se salgan de control y se agraven con el tiempo.

William dejó en claro la importancia de cuidar la salud mental y aseguró que la cantidad de hombres que piden ayuda es muy inferior al de las mujeres, por ello se debe concienciar a las personas sobre la estabilidad emocional que deben tener.