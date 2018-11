Macri y Defensores de Cambaceres

El enfrentamiento River/Boca, que ocupó un mes de los medios porteños, que masifican todo y simplifican más y más y, según proyectos, cada vez con mayor concentración por una cuestión de costos y escalas, sirve para observar qué pasa con el Peronismo y Argentina. Uno desde 1945 tiene una relación existencial con el poder político, y el país -Argentina- no respira desde aquel octubre sin que el peronismo ensanche sus pulmones.

** Marito el Solterón

El eje del tema nacional, el problema argentino, está visible en una anécdota casi personal, que relaciona al fútbol, personajes diferentes, pero una sustancia parecida. Un muchacho, por muchos años soltero, y ayer y hoy siempre pobre, vivía en un pequeño departamentito al fondo de un pasillo. El jefe de Noticias notaba que todos los días daba una información de Cambaceres "(...) atención Camba… atención, hoy no concentra para el partido del sábado el querido Cambaceres” (...). El Club Defensores de Cambaceres, o conocido simplemente como Cambaceres, es un club de fútbol argentino, fundado el 12 de octubre de 1921. Tiene su sede en Ensenada, a escasos kilómetros de la vecina ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires (Wikipedia). Al día siguiente, durante las 10 horas (si, explotación del hombre por el hombre) que “Marito” leía los flashes deportivos con esa voz tan particular de los “flasheros”, otra vez: "(...) Noticias para Camba, vamos Camba… no hay lesionados en el plantel de Cambaceres (...)”. Un día, cansado, el jefe de informativos le dijo:

-Marito vení, ¿qué te pasa? Esto es Rosario, vos metes mucha info de Defensores de Cambaceres y esto es Ñul o Central …

Marito fue cortito y al pie: -El fútbol somos todos Jefe… no le hace mal a nadie meter información de todos, alguno habrá que escuche…

No pasó nada grave para Marito después de aquella observación pero los años, la diferente manera de entender el periodismo, la vida se huele siempre. Lo esperé a Marito:

-Vivo solo Bigote, solo, bien solo, hace muchos años y encontré un perrito marca perro, le puse Camba. Él reconoce mi voz. Para que no llore lo llamo. Por eso dejo la radio prendida. Oye mi voz y se tranquiliza. Queda el tacho con agua, le doy de comer antes de irme y con los flashes lo llamo, lo mantengo tranquilo. Me oye. Estoy. Vamos Camba. Atención Camba. Es al perro. Pero yo tengo razón Bigote… el fútbol son todos…

** River y Boca…. y el Mauri

Hay una deformación estructural, imposible de solucionar en Mauricio Macri. Él entiende la confrontación sociopolítica como un River/Boca. Vive de ese modo y cuando, con buenas y malas artes, intentan explicarle el país, el bien y el mal, lo robado y lo perdido o, como dijese J.L. Borges, de lo perdido y lo recuperado, él no entiende nada que no sea River/Boca. Presiento que debe ser fácil decirle que una confrontación con CFK es lo mejor que puede sucederle. Es explicarle un River/Boca a un Presidente bostero, a un presidente de Boca. Entiende. Claro que entiende. Eso entiende. El país tiene perritos de la calle marca perro, tiene un Marito Solterón y Defensores de Cambaceres. Para usar las palabras de Marito. El fútbol son todos. ¿Más claro? El fútbol no es solo y solamente y para siempre Ríver/Boca. No puede entenderlo. Se nos va el tiempo. A todos.

** Hay 4 escenarios posibles

El Ríver/Boca de Macri se juega en 2019. Hay cuatro escenarios posibles.

Escenario 1. La compañera CFK dice jueguen, yo apoyo desde mi banca, todos unidos venceremos. Pido garantías judiciales (ya las tendría) y me banco las tropelías mediáticas. El peronismo gana 60 a 30 y el 10% de rezagados se muerde los codos. J.M. Urtubey que no tiene elección. Sergio Massa que no tiene cargo, R. Lavagna que tiene consenso, J. C. Schiaretti que juega en mayo y tiene tiempo… Sobran candidatos para una unidad. Hasta M.A. Pichetto y F. Randazzo juegan en algún lugar. No es al cuete que los empresarios charlen con CFK y Axel Kicillof. No todo es grato para el Mauri en el Escenario 1.

Escenario 2. Logran dividir al peronismo y armar un escenario de tercios. Allí es juego de medio campo. Apenas los grandes medios olfateen que CFK puede ganar y el Mauri se queda estancado con ese 25% de fugitivos de la realidad nacional, el tercio tranquilo, ese peronismo conversador y con territorio, ojo: con territorio, recibe el aplauso, mediático se terminaron los “orsai” y no hay VAR que frene la jugada. Garantías en las cámaras legislativas, vigilancia extrema a sujetos como C. Rosenkrantz y todo vuelve a empezar. Es mucha la presión por los números. No dan respiro al Mauri.

Escenario 3. Además del peronismo dividido sólo en 2 (si es en 4 partes es esta realidad de 2017) se le cae la dentadura al radicalismo que advierte que no puede morder. El núcleo duro de Cambiemos ya no tiene piso y es sospechoso el techo. Todos piden una alícuota del poder, de los planes, de los subsidios y la deuda crece. El Mauri debe llamar a las 3 tribus conocidas. Del Grupo Sofia, J.C. Schiaretti está lejano. Solo María Eugenia y H.R. Larreta acuden al llamado. Los CEOS nunca entendieron de diálogos porque los gerentes ordenan/les ordenan, no dialogan. La rama política repite: Te lo dijimos no querés entender… El partido es un lío, gas pimienta, robo de banderas… en fin: un verdadero lío.

Escenario 4. El sueño del Mauri. Peronismo en 4 partes. Radicales los adentro. Plata en los bolsillos. En este escenario, la Carrió es aquella famosa hincha de Ríver, apodada (pido disculpas pero no recuerdo su nombre) “la nosecuanto Matosas” que, por supuesto fue es y será de River, y el 2do. mandato comienza como el final de un cuento feliz.

En cualquiera de los 4 escenarios el problema queda intacto. Argentina somos todos. No nos quita el destino que el Presidente entienda el país como un Ríver/Boca, pero lo deja, al país, escaso de porvenir. El verdadero escenario clarificado aparecerá cuando no jueguen ni River ni Boca. Okey. ¿Quién se lo explica?