Cumbre del G 20, oportunidad única para la política exterior argentina

En el siglo XX analistas occidentales recordaban que la política exterior implica para los países un dato que interesa en el orden interno de los países a solo un 10 % de las sociedades; según informes de expertos comunicacionales y de media. En casos de conflicto o guerra, este número llegaba al 16%, o hasta un 20% si se trataba de alguna potencia implicada.

La globalización permitió a fines de siglo XX largos decenios de expansión y crecimiento que mejoraron estándares de pobreza mundial de manera relativa y asomaron a la comunidad internacional a los países en desarrollo y emergentes. Si volvieran a considerarse los porcentajes citados, estos países tienen en este siglo XXI seguramente un mayor interés y ponderación positiva de la política exterior. Son países que necesitan atender sus nuevas demandas de crecimiento tecnológico, económico y social.

Nuestro país, como muchos de los emergentes, puede ser considerado insular o perisférico en diversos análisis estratégicos y comerciales. Es obvio que necesita apoyar su crecimiento económico y comercial en sus riquezas y recursos, pero también en la actualidad es obvio , y de manera determinante, que debe apoyarse en una política exterior activa y dinámica que genere una inserción definitiva en el mundo. Y que le permita promover políticas exportadoras y de inversiones insertas en el nuevo concierto económico y financiero internacional. Argentina puede, a partir del G20, manifestar y proponer estos objetivos de política exterior que generan beneficios directos a la comunidad a través del comercio, inversiones y por tanto, generación de empleo.

Expectantes estamos que la reunión cumbre del G20 en Buenos Aires inicie a una nueva etapa global inspirada en una diplomacia de diálogo basada en la cooperación y solidaridad internacional. Siempre han existido agoreros que buscan señalar poco útiles o innecesarias a la diplomacia de Cumbres. La dinámica de las relaciones internacionales en el siglo pasado y actual, derivaron naturalmente en la necesidad de funcionar a través de la diplomacia de cumbres . Y esta forma de diplomacia ha surgido para perfeccionar a la diplomacia clásica. Y para dejar más en claro que la política y la diplomacia van de la mano siempre y las decisiones en política exterior deben ser unívocas para su mayor suceso y prestigio. Todos respondemos a las necesidades de una unívoca política exterior compuesta de aportes de la clase política, profesionales, técnicos, diplomáticos e infinidad de especialistas que suman a la formulación de una política exterior y la ejecución de la misma por la diplomacia.

Por ello también, atento a la relevancia del evento, cabe descartar un análisis serio de los beneficios para el país del G20, por parte de los pensadores y actores ideologizantes de carácter interno.

No hay espacio para una discusión de tipo ideológica toda vez que es un hecho del más alto nivel institucional mundial que se lleve a cabo la reunión en el país de los máximos Jefes de Estado, líderes y representantes de organismos internacionales. Estimamos que se debe atender con espíritu colaborador, de manera crítica y pensante , a las propuestas y lineamientos para el mundo que se intenta reordenar. Al mundo le urge acelerar el aporte de soluciones concretas a problemas graves. Para ello es que el Grupo de los 20 se reúne, a efectos de reordenar institucionalmente el mundo bilateral que se desdibujó en este nuevo siglo; y estudiar las actuales crisis que afectan al comercio y las finanzas del planeta, el cambio climático, y las políticas distorsivas que crean día a día mayor pobreza en el planeta.

El siglo XXI nos presenta una dinámica y conflictiva nueva agenda internacional. Muchos de los problemas resultantes de políticas extremas temerarias, individualistas y nacionalistas, con confrontaciones ideológicas, culturales, religiosas, de frontera; muchas de estos problemas anacrónicos y de políticas fóbicas. Y a ello debemos agregar un panorama mundial globalizado, no ya de beneficios, sino de desafíos que afectan a cada país y a la humanidad toda. Son los problemas de la pobreza extrema, la seguridad alimentaria, la salud global, las problemáticas migratorias, el narcotráfico, el terrorismo internacional, los extremismos fundamentalistas, el analfabetismo y problemas de educación, las fuentes de energía y medio ambiente, los nuevos parámetros de seguridad, estrategia y defensa, y el acuciante cambio climático. Esto acontece en un fuerte clima de desconfianza financiera y comercial generalizada, con marcados mensajes de perimidos sentimientos nacionalistas y proteccionistas.

Es en este escenario, nuestro país puede puede sumar positivamente elementos para su política internacional. Incorporar el anti aislacionismo como política de Estado. Fue una política entendible en la historia, pero que nos descolgó de oportunidades de crecimiento, afectando las capacidades de integración e inserción internacional.

En los años '60 y subsiguientes nos aseguraban que debíamos considerar siempre las constantes de nuestra política exterior basadas en el juridicismo, pacifismo, moralismo, aislacionismo y otros parámetros que ciertamente respondían a un esquema de política internacional diseñado bajo el análisis entonces de sólo 150 años de historia y el aislamiento y no alineamiento como parámetros de funcionamiento preferencial. Estas supuestas constantes no sólo se han desdibujado por la misma realidad política y la nueva agenda mundial.

Además, nuestras constantes variaron por el peso especifico de nuestra historia reciente, nuestra capacidad de integración regional y global, y las marcas nuestra joven democracia consolidada. Y por el valor creciente de recursos estratégicos del país y los recursos humanos que conforman una comunidad de alta capacitación, tal como se aprecia al analizar la exportación de cerebros ,que tanto nos duele y la diplomacia conoce de manera pristina.

A esta altura sabemos como sociedad que una política exterior profesional y de nivel, puede ser conducida y buscar una inserción prestigiosa en el mundo. La clase política y los profesionales son concientes de ello. Debemos acompañar este esfuerzo apoyando nuestra inserción con la participación activa en las cumbres como el G 20 y las políticas de promoción de exportaciones e inversiones para el crecimiento. Hay que continuar colaborando desde el mundo académico e intelectual, con los aportes a los decisores y ejecutores de la política exterior, quienes están obligados a trabajar en una consensuada vinculación de la política internacional con la política interior. Porque seguramente en el post G20, la política exterior argentina puede enriquecerse y elaborar políticas de estado que busquen una mayor inserción y la defensa de los intereses nacionales en conjunto.

También el G 20 es un espacio de consulta y cooperación entre los Estados, que busca corregir y mejorar el multilateralismo dañado a fin del siglo XX. La Argentina preside el G 20 y desarrolla un relevante rol de coordinación y promoción de mayor transparencia. Pero analistas varios sólo se detienen a estudiar esta cumbre en sus aspectos sobre seguridad y logística -importantes- dejando a un costado el alto objetivo y responsabilidad de la cumbre. El conjunto de premiers en el G 20 objetivo de replantear la globalización, e impulsar reglas de juego más claras en el comercio y las finanzas mundiales y en cuestiones urgentes como el cambio climático. En lo que hace al fondo, el trabajo del Sherpa argentino en troika con Alemania y Japón, las reuniones de trabajo del canal financiero y las recomendaciones de los grupos -Bussiness 20, Civil 20, Science 20 , Youth 20, Labour 20, Women 20, Justice 20, Think 20- constituyen propuestas concretas para los líderes de la cumbre.

En particular el T 20, realizó un gran trabajo con los foros intelectuales y académico universitarios; entregado al Presidente argentino en forma de Communiqué. El documento considera temáticas de fondo como la cooperación para superar los desafíos del multilateralismo, el rediseño de la OMC (Organización Mundial de Comercio) y el principio de cooperación, la propuesta de lucha contra el cambio climático a través de inversiones en infraestructura para el desarrollo, la promoción de un nuevo contrato social para combatir la inequidad , la seguridad alimentaria y equidad de género. Propuestas concretas para los líderes de las naciones en el G 20. Nuestra política exterior se enriquece cada vez que el mundo académico e intelectual alimenta y condivide estas formulaciones con la clase política.

Al decir de Henry Kissinger en su libro “La Diplomacia”, las grandes potencias miden las reglas de juego a partir del lógico axioma de la defensa de sus intereses nacionales. El ex Canciller va más allá y señala que hasta que Estados Unidos no se replantee sus intereses nacionales en este siglo XXI no es posible pensar en un esquema de reordenamiento mundial. Este axioma de los intereses nacionales es de pura lógica aunque nos parezca evidentemente insuficiente. Porque países como la Argentina, la defensa de sus intereses nacionales la puede desarrollar mejor en el conocimiento de sus recursos propios, sumados a los intereses regionales, y sus continuos aportes para el reordenamiento del sistema multilateral en el orden político, económico y social.

En el entendido que la globalización institucionalizada nos beneficiará a todos con mayor cooperación internacional. Pero sabemos que el axioma está planteado de manera bastante inflexible por las potencias mandantes. Y tiene valor para la diplomacia de la primer potencia mundial, logística estratégica y militar, como también es de valor para la primer potencia de oriente, que ha logrado su crecimiento a partir de una supuesta ilimitada expansión comercial mundial.

Aquí nuevamente entendemos que nuestro país, al presidir el G 20 y actuar de anfitrión de la comunidad internacional de peso y riqueza ha trabajado institucionalmente con esfuerzo y concreción para favorecer una recomendación final de los líderes mundiales del G 20 que destrabe al menos de manera inicial políticas proteccionistas aplicadas en aranceles y subsidios que afectan el comercio internacional y políticas de fondo que reformulen las temáticas de fondo de los Grupos de afinidad, en particular propuestas para menguar las distorsiones económico sociales y la avalancha de catástrofes surgidas por el cambio climático, todas ellas advertidas en la encíclica del Papa, "Laudato Si".

La Argentina tiene una oportunidad única para su política exterior. Con grande esfuerzo coordinó y ,la mayoría de las veces de modo silencioso y prudente como se debe manejar en diplomacia, la agenda temática de fondo explicada que puede dar frutos en el G 20. Hoy el grupo de los 20 es el grupo mundial más relevante en lo que a consenso de políticas interestaduales existe en el planeta.

El G 20 no nació por capricho. Creció ocupando espacios dejados por sus antecesores G 5 y G 8 que se demostraron insuficientes. Y asumió luego este sinnúmero de responsabilidades frente a la comunidad internacional y los organismos multilaterales institucionales, buscando el reordenamiento de los organismos económicos y de ayuda financiera internacional. La Argentina puede poner su aporte de negociador permanente y país dialoguista en la cumbre final de Buenos Aires pujando por negociaciones encaminadas a un esquema de cooperación y solidaridad internacional, que vuelva a superar los juegos de equilibrio de poder, que nos llevaron a todas las guerras de la historia mundial.

La política exterior argentina, que además ha organizado para los días 30/11 y 01/11 casi una veintena de altos encuentros bilaterales para el Presidente, puede duplicar su ganancias en el G 20 toda vez que se busquen políticas de inserción adecuadas en favor de nuestro comercio y economía. El camino está iniciado y sólo debe continuar por la recta de la diplomacia de diálogo.