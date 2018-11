Otro problema para Volkswagen

El nuevo ciclo de emisiones WLTP - forma de medir los estándares de emisiones para automóviles- sigue paralizando la producción y comercialización de algunos modelos híbridos enchufables, la mayoría del Grupo Volkswagen.

A los anunciados Volkswagen Golf GTE y Passat GTE, se unen ahora sus primos hermanos, el Audi A3 Sportback e-tron y el Audi Q7 e-tron. Así lo confirmó la terminal según publica Autocar. La causa es el cambio de los procedimientos en los protocolos de homologación.

El sistema de homologación WLTP rige desde septiembre, aunque España y otros países cuentan con un margen de moratoria de dos años para adaptarse a los cambios.

En el caso de las marcas del Grupo Volkswagen, hubo problemas para homologar sus híbridos enchufables con el nuevo sistema, por lo que detuvieron su venta y producción. A los mencionados Golf GTE y Passat GTE, se sumaban los Porsche Panamera híbrido enchufable, así como el Cayenne híbrido y ahora también elañaden los PHEV que comercializaba Audi.

De esta manera, el Audi A3 Sportback e-tron, que se introdujo al mercado en 2014, fue retirado, lo que puede comprobarse en la web de Audi en Alemania: al acceder al modelo, un mensaje informa que el modelo actual ya está agotado, por lo que no puede configurarse individualmente. Sin embargo, siguen contando con stock, ya que también avisa que los A3 Sportback e-tron producidos siguen disponibles.

Lo mismo ocurre con VW en España: no es posible configurar tanto el A3 Sportback e-tron como el Audi Q7 e-tron. El SUV, de hecho, no aparece en la página de Audi en Alemania. Asimismo, en la web germana de Volkswagen, al acceder al Golf GTE, aparece un anuncio de que no puede solicitarse temporalmente y que, en cuanto esté de nuevo disponible, se informará a los clientes. Y no hay fecha anunciada, aunque se estimaba que sería el próximo verano.

Según Autocar, no está en los planes de Audi relanzar el A3 en su versión híbrida enchufable, ya que en cuestión de año y medio llegará la nueva generación del compacto. "Introduciremos nuevos motores durante los cambios de generación o las actualizaciones de producto. Presentarlos en esta etapa del ciclo de vida del producto no es constructivo en términos económicos ", expone un portavoz de Audi ante el medio británico.

Mientras tanto, el fabricante sigue embarcado en la electrificación de su gama, con el objetivo de introducir hasta 20 modelos e-tron hasta 2020. Entre los mismos habrá modelos completamente eléctricos, como el recién presentado Audi e-tron o los anunciados e-tron Sportback y e-tron GT, así como variantes híbridas enchufables de los ya existentes.