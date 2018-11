Superbochorno: River y Boca jugarán este domingo (25/11), a las 17 en el Monumental

Este sábado (24/11) Boca Juniors y River Plate ya tendrían que haber jugado la segunda superfinal de la Copa Libertadores de América 2018 y uno de los dos equipos tendría que estar festejando en el estadio o en el Obelisco, tal como estaba previsto. Sin embargo, nada de eso ocurrió porque en horas tempranas de este mismo sábado, un grupo de barras bravas del ‘Millonario’ atacó a botellazos y piedrazos el micro que trasladaba a la delegación ‘xeneize’ al estadio Monumental.

Todo indica que el ataque al micro de Boca fue un pase de factura por lo ocurrido el viernes 23/11 luego de que en dos allanamientos realizados en domicilios de barras de River Plate, descubrieran 300 tickets para el partido de la final de la Copa Libertadores y unos 7 millones de pesos en efectivo que serían producto de la reventa ilegal de entradas que aún se investiga si eran truchas o habían sido dadas a los barras. El fiscal Norberto Brotto, a cargo de la causa, seguía a esta organización desde abril pasado a través de escuchas telefónicas. Los líderes del grupo ya habrían también vendido tickets para otros partidos de la Libertadores.

Fue llamativa la ausencia de los 'borrachos del Tablón' en el Estado. Su espacio en la tribuna estaba vacío como notaron muchos asistentes al frustrado partido.

Tras el ataque, los efectivos de la Policía de la Ciudad contestaron a la agresión de los vándalos con gases lacrimógenos y ‘gas pimienta’. Una vez producido el hecho, los jugadores de Boca, Carlos Tevez, Nahitan Nández, Darío Benedetto, Leonardo Jara se vieron seriamente afectados con fuertes dolores de cabeza, de ojos y hasta sufrieron vómitos mientras que Fernando Gago padeció una reacción alérgica.

No obstante, el más afectado fue Pablo Pérez, que debió ser trasladado al Sanatorio Otamendi luego de que algunos trozos de los vidrios de las ventanas del omnibus impactarán en uno de sus ojos por lo que tuvo que ser vendado en uno de ellos.

Eso motivó a que Boca pidiera suspender el partido. No tenía garantías de seguridad y sus jugadores estaban afectados, sin mencionar a su capitán con serias heridas.

En medio de los desmanes, los dirigentes de Boca y de River, fueron presionados por la Conmebol a quien se sumó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistente al encuentro. La Conmebol postergó la hora del inicio del encuentro dos veces, pese a que los jugadores de Boca, con Tevez y Gago como vocero del plantel, pidieron la suspensión por considerar que no estaban dadas las condiciones. Pero la Conmebol y FIFA, resolvieron primero que el partido se dispute a las 18 horas. Una vez pasado ese lapso de tiempo, tanto Domínguez como Infantino, retrasaron el encuentro a las 19:15.

Justo en el momento en que Alejandro Domínguez (Conmebol), Rodolfo D’Onofrio (River) y Daniel Angelici, debatían la postergación del encuentro, un centenar de simpatizantes riverplatenses, sin entradas, se enfrentó con efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Prefectura Naval Argentina en las afueras del estadio Monumental. Hubo corridas, piedrazos, balas de goma y gases lacrimógenos lo que rápidamente derivó en su suspensión.

Primó la presión de Boca y el apoyo de River y la Conmebol suspendió el partido y lo pasó a este domingo 25/11.

Una vez finalizados los hechos, la cancha de River fue clausurada. “Me acaban de decir que la cancha de River está clausurada. No sabemos dónde ni cuándo se juega”, declaró el secretario de Boca, Christian Gribaudo, un rato después de que se suspendiera el encuentro.

Teniendo en cuenta los antecedentes inmediatos que hay, con la Bombonera siendo clausura por haber excedido la capacidad pocas horas después de que se realizara el entrenamiento abierto, suena lógico que al Monumental le pongan la faja: amén de los serios incidentes que se produjeron adentro y afuera es probable que haya habido más público del permitido en el estadio.

Un rato después el que habló fue el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio y disparó que “cuando estábamos conversando con suspender el partido, le dije a Angelici: 'Vos tenés allegados con las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que yo no tengo'. Le pedí que no haya raro y que nos garantice que no haya nada raro que nos impida jugar en nuestro estadio y con nuestro público. No vaya a ser cosa que se les ocurra clausurar, no hay ninguna razón. Angelici no es la autoridad, pero tiene contactos con la gente de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y me dejó tranquilo”.

En el momento que los jugadores de Boca se retiraban del estadio, Carlos Tevez y Darío Benedetto enfrentaron los micrófonos de los periodistas acreditados. De ahí, el ‘Pipa’ Benedetto fue tajante: “Dénle la Copa a River que tiene tanto peso en la Conmebol”. Por lo tanto, Tevez fue mucho más duro: “Todos estamos tristes. Perdió el fútbol. Teníamos que vivirlo como una fiesta e irnos así no es bueno para nadie”.

Asimismo, el ‘Apache’ lanzó que “lo de la Conmebol es una vergüenza. Se portó muy mal con nosotros. Nos obligaba a jugar con jugadores heridos y vomitando. Que le den la Copa a River y listo”. Por otro lado, Carlos Tevez se quejó de que “el veedor de la Conmebol es el mismo que cuando fue lo del gas pimienta en La Bombonera dijo que no se podía jugar el partido” y agregó que “River siempre hizo lo que quiso”.

Por último, Tevez, ofuscado, remató: "No se tenía que jugar. Si hubiese pasado en La Boca, la Copa se la daban a River" y subrayó que "si nos íbamos de la cancha el campeón era River. Nos obligaron a jugar” .

Ahora, el partido fue reprogramado para el domingo, a las 17, con público. River pagaría una multa para evitar que no se juegue en su cancha y tendrá que revisarse todo el operativo de seguridad.