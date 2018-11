A las 17:00, una 2da. oportunidad

river.jpg

"Quiero aclarar que (Daniel) Angelici (presidente de Boca Juniors) fue muy claro y me dijo que no iba a pedir los puntos, Boca quiere ganar jugando en la cancha. Tengo un documento firmado por todas las partes (River, Boca y Conmebol) que dice que mañana (por el domingo 25/11) se juega. Me aseguran que el estadio estará habilitado y para nosotros el partido arrancará a las 17:00", confirmó en declaraciones a Central Fox, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Alejandro Domínguez - Presidente Conmebol



Gallardo: "Mi opinión era que no se podía jugar el partido y lo dije a las cuatro de la tarde"



Clausuraron el Monumental



Antes había expresado: "Es un día de vergüenza para el fútbol sudamericano, unos pocos inadaptados generaron un bochorno. Esto no es parte del fútbol y de la cultura, es lamentable. Pero los violentos no nos van a ganar y lo que pasó no representa a la sociedad argentina. Espero que la Justicia sea rápida".

-------

Levantaron la clausura al Monumental y esta disponible para la Superfinalhttps://t.co/c2Dw88dM9R pic.twitter.com/poetO6KBKl — TodaPasion (@TodaPasion) 25 de noviembre de 2018

-------

Algunas precisiones:

** Hubo un dispositivo ineficiente de seguridad para el ingreso del ómnibus que transportaba al plantel de Boca Juniors y sus directivos al estadio de River Plate.

** El convoy boquense fue enviado por la calle Lidoro Quintero, donde se encontraban muchos simpatizantes de River que, aparentemente, conocían ya la ruta de los visitantes y estaban preparados a 200 metros del ingreso al estadio.

** A pedradas rompieron varias ventanillas del ómnibus principal, el que llevaba a los jugadores. La policía intentó reprimir a los revoltosos, disparó granadas de gas lacrimógeno, y alguno de los proyectiles terminó afectando a los jugadores de Boca.

** Resulta necesario conocer todo lo que ocurrió acerca de ese dispositivo de seguridad porque hay acusaciones de que hubo una 'zona liberada' (¿por quién?), y se acusa por la agresión a un tal "Caverna" (Héctor Godoy), a quien lla división Conductas Delictivas de la Policía de la Ciudad le secuestró $ 7 millones en su domicilio en el bonaerense municipio San Miguel, en un allanamiento dictado por el fiscal Norberto Brotto, quien investiga la reventa de entradas en River desde abril. También 300 localidades para la superfinal, que supuestamente eran intransferibles. Todo este tema es turbio.

** Raúl D’Onofrio aseguró: “Son 15 vándalos los que armaron esto. ¿No los conocen? Saquémoslos del fútbol”.

** Hubo jugadores afectados no sólo psicológicamente sino físicamente por lo que sucedió en el ómnibus: el colombiano Sebastián Villa, el uruguayo Nahitan Nandez, Carlos Tévez, el juvenil Gonzalo Lamardo y el capitán Pablo Pérez, en especial. Algunos de ellos fueron trasladados a la clínica Otamendi en compañía del doctor Jorge Batista.

** “Fue un desastre total, hay jugadores heridos, cortados. Vamos a hablar con la gente de Conmebol porque hay jugadores que no están para jugar”, anticipó al llegar al estadio Monumental, Cristian Gribaudo, secretario general de Boca y funcionario de María Eugenia Vidal, muy vinculado a Daniel Angelici, presidente del club y mensajero político-judicial de Mauricio Macri.

** Conmebol, FIFA y la televisión (Fox Sports) querían jugar el partido. “Quiero un responsable de esto, pero el partido se tiene que jugar”, es la frase adjudicada a Gianni Infantino, presidente de FIFA, presente en el estadio.

** “Fue un desastre total, hay jugadores heridos, cortados. Vamos a hablar con la gente de Conmebol porque hay jugadores que no están para jugar”, insistió Cristian Gribaudo. Carlos Tevez y Fernando Gago insistieron en “no jugar” aunque utileros de Boca pusieron los conos en el campo de juego para hacer el precalentamiento. Mucha tensión en el estadio y el anuncio de que se reprograbama para las 19:45.

** Los médicos de Conmebol emitieron un informe que admitía "lesiones superficiales en la piel" de los jugadores y ante la referencia de dos futbolistas sobre lesiones en la córnea, aseguraron que no se pudo confirmar y no veían "razones médicas" para suspender el partido.

** El árbitro Andrés Cunha ingresó al campo de juego a realizar el calentamiento, mientras se escuchaba la banda sonora de la película "Rocky".

** “Primero, decirles a nuestras familias que estamos bien, la mayoría estamos bien. Hay tres o cuatro jugadores que tienen heridas leves. Estamos incomunicados en el vestuario y se hace muy difícil. Es una situación donde nos están obligando a querer jugar el partido y hay compañeros con un parche en el ojo (por Pérez)”, declaró Tevez quien, acompañado por Fernando Gago, haciendo pública la postura de su equipo. Se deslizó el rumor de que dirigentes de Boca decían tener elementos para pedir los puntos, o sea ganar el partido en el escritorio. O jugar bajo protesta.

** Ocurrieron nuevos incidentes en las cercanías del estadio protagonizados por los mismos simpatizantes de River Plate que habían agredido al ómnibus de Boca Juniors. Los vándalos se dedicaron a robar automóviles estacionados en la zona. Hubo 16 detenidos por atentado y resistencia a la autoridad y 40 demorados por incitación a la violencia. Muy benévola la Policía de la Ciudad.

** Hubo un conciliábulo entre el vicepresidente Jorge Brito, el dirigente Eduardo Barrionuevo, el gerente Mariano Bernao y Marcelo Gallardo. “Así no se puede jugar”, coincidieron. Y una 2da. reunión entre Angelici y D'Onofrio, luego llegó la gente de Conmebol, y el acuerdo entre Boca y River para solicitar juntos no jugar el partido, con lo cual ocurrió la postergación para el domingo 25/11. Para entonces, el estadio de River ya estaba clausurado por exceso de público.

** “Asegurate con el ministro de Justicia de la Ciudad que no haya ningún incidente”, es una frase que le adjudican a D'Onofrio. Martín Ocampo –simpatizante y socio millonario- es padrino del hijo de Angelici. “Firmaron un pacto de caballeros. Quiero felicitar a los presidentes porque en estas condiciones se desnaturalizaba el juego”, apuntó Domínguez.

** D'Onofrio fue entrevistado pero no pudo concluir una entrevista por una corrida en el 'cilindro' consecuencia de que había público intentando salir del estadio y no lo conseguía y regresaba (versión 1), o había ingresado al estadio gente de la 'barrabrava' (otro motivo para la clausura del Monumental).

Benedetto y Tévez re calientes " Ya está le tienen que dar la copa a River"



Corrida de D'Onofrio



** El plantel de Boca se pudo retirar del estadio a las 21:00. Darío Benedetto dijo: “Que le den la Copa a River, que parece que tiene tanto peso en la Conmebol” (él no quería jugar el partido). “Si fuese Boca, ya estábamos afuera. ¿En La Bombonera no fue así?”, lo acompañó Tevez.

** Alejandro Domínguez, de Conmebol: “En la primera reunión acordé que se iba a jugar, pero después pasé por el vestuario y vi a nuestros jugadores y consideré que no se podía, por eso pedí la segunda reunión. Por eso pedimos las suspensión, nosotros los partidos los ganamos o perdemos adentro. Esperemos que mañana se pueda jugar en paz”.

** Pero esta madrugada Pablo Pérez le afirmó a Clarín que esta tarde deberá hacerse unas curaciones en el sanatorio Otamendi y que no podrá jugar.