Hasta ahora, 2019 es sólo Más De Lo Mismo x 3

Otra vez el Gobierno de Mauricio Macri con el “prueba y error”. Esta vez, anunciando que no llamaría a Sesión Extraordinaria en el Congreso a causa de que todos los puentes de negociación con el panperonismo fueron “dinamitados”, luego de que la oposición le sacó un asiento en el Consejo de la Magistratura al oficialismo. Pero, luego, dicen que habrá Sesión Extraordinaria en el Congreso y que intentan volver a negociar con los mismos que “dinamitaron los puentes” hace dos semanas. ¿Alguno imagina a Cristina Fernández de Kirchner haciendo lo mismo? Imposible.

Quizás CFK no sea el mejor ejemplo o el espejo en que debe mirarse Mauricio Macri. Pero, por lo menos, debería imaginar cómo reaccionaría la ex Mandataria ante una decisión política, para poder anticiparse a la jugada que realizará el panperonismo, dado que más allá de todas sus divisiones y diferencias, desde Juan Domingo Perón para acá, todos los peronistas, cualquiera sea su “pelaje”, tiene en su ADN político una voluntad de poder que no han tenido ni radicales, ni macristas.

A casi 3 años de ingresar en la Casa Rosada, Mauricio Macri y su equipo más cercano han dejado en claro que

** improvisan demasiado,

** sus análisis políticos son más que primarios y voluntaristas,

** gastan demasiado tiempo peleando contra enemigos internos imaginarios,

** gastan demasiada plata para negociar con los Gobernadores para poder hacer funcionar al Congreso,

** siguen creyendo que pueden destruir a un peronismo que ni el tiempo, ni la violencia, ni los errores propios, ni los fracasos en la gestión, ni los militares, ni algunos intentos modernizadores, han podido derrotar.

Es con esa lectura cándida, incapaz de entender a su enemigo, el Gobierno de Mauricio Macri se lanzó a buscar un nuevo mandato, pese a que estamos transitando una de las peores crisis de la decadente historia económica argentina y en la conciencia de que los gobiernos causantes de empeorar la calidad de vida de sus votantes, pierden las elecciones.

La apuesta es a ser “menos malo” que CFK y, al mismo tiempo, lograr que el panperonismo vaya divido a las urnas, tal como lo hizo en 2015.

Pero en 2019 no veremos una elección como otras. Las peculiaridades del escenario y las fuerzas políticas podría calificarse como únicas, dado que tenemos enfrentados 3 bandos que sufren crisis internas y realizan jugadas que no rinden éxito en las encuestas: donde hay

** una candidata potencial que no aparece por los medios,

** una coalición de Gobernadores que no sabe cómo elegir su candidato, y

** un Presidente de la Nación en los niveles más bajos de intención de voto e imagen,

pero que tiene en la Provincia de Buenos Aires una postulante que podría asegurarse la reelección a su fuerza, aunque tiene el “Delfín” del Mandatario, Marcos Peña, haciendo lo imposible para que a ella le vaya de mal en peor.

marcos-pena.jpg

Cada uno de estos bloques tiene cartas ganadoras. La alianza “Cambiemos” está en el poder y, por lo general, quién está en el poder puede inclinar la cancha hacia su lado; pero esto no es una regla perfecta, ya en 2015 falló.

El “Peronismo Alternativo” puede crear un “relato” un poco más esperanzador, pero no tiene un candidato claro y las promesas que lanzan suenan viejas, desgastadas, voluntaristas.

Por fin, el kirchnerismo tiene una candidata con buena intención de voto, pero con un techo que la limita para ganar.

cfk.jpg

Todas las fuerzas son encabezadas por dirigentes con imagen demasiado gastada. Poco nuevo pueden mostrar. Quizás, María Eugenia Vidal en el Macrismo, Sergio Uñac en el “Peronismo Alternativo” y Verónica Magario en el kirchnerismo puedan ser considerados excepciones. Pero, salvo en el caso de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, el sanjuanino está relativamente limitado para crecer de acá al momento de votar y la intendenta de La Matanza no puede aspirar a crecer fuera de la provincia.

CFK tiene la mística, el relato y la militancia joven.

El “Peronismo Alternativo” tiene a los Gobernadores, poder territorial.

El macrismo ha demostrado que es excelente para organizar elecciones y pueden hacer un buen marketing, aunque los “globos amarillos” del 2015 ya no alcanzan para borrar la catarata de errores cometidos.

Cada uno tiene un “As” en la mano, pero no alcanza para ganar la elección con esa sola carta y, además, nada asegura que con un “Par” se gane.

Es falso que el militante peronista de base pida la unidad.

El peronismo no vota unido en una elección presidencial desde 1989.

A partir de allí, siempre una parte del peronismo formó listas propias o se sumó a otras coaliciones políticas.

En 1995, José Octavio Bordón, el candidato rival, había salido del peronismo como todo lo que compitió con la denominación PAIS.

En 1999, Carlos Álvarez, quien había sido copiloto de Bordón, cofundó el neoperonista Frepaso y formó parte de la “Alianza”.

En 1995, 2003, 2007, 2011 y 2015 hubo 3 candidatos peronistas. Aunque sea una parte menor, siempre hay listas alternativas y en una elección como la que se espera en 2019, cualquier escisión, por menor que sea, puede definir quién ganará y quién perderá la votación.

Hoy el “Peronismo Alternativo” sabe que no gana la elección de 2019. Es más, aunque hoy suman 7 Gobernadores y otras 4 “figuras” que no conducen provincias, no sabe cómo seleccionarán el candidato, no están seguros de ir separado de CFK y, en caso de ir a una PASO contra el kirchnerismo, todos saben, sin lugar a dudas, que no le podrán ganar a la ex Presidente de la Nación; por lo cual, es más que arriesgado hacer sonar hoy “tambores de guerra” para, en 3 meses, ir a pedir condiciones para hacer una alianza.

Ocurre que los Gobernadores peronistas quieren asegurarse su reelección y si bien CFK puede canjear apoyo para seguir otro mandato por devolverla a la Casa Rosada, todos saben que si vuelve a ganar, no se irá de nuevo del poder y que, luego, los sacará de sus cargos y no les permitirá nunca jugar con la idea de ser candidatos presidenciales en un futuro. En ese marco, están igual que los “Barones del Conurbano” en 2015, quienes preferían el triunfo de María Eugenia Vidal antes que Aníbal Fernández, porque él les iba a “copar” los municipios.

Si algo ha demostrado Mauricio Macri en estos últimos 3 años es que no ha intentado desplazar a ningún Gobernador peronista, si bien alentó y alienta algunos candidatos, pero no son figuras que pongan en riesgo la gobernabilidad de los territorios peronistas.

Además, la Casa Rosada ha sido más que generosa en fondos, recursos y obras públicas; mucho más que CFK en sus 2 mandatos. Si es por plata, gana “Cambiemos”.

El macrismo apuesta a no tener que llegar al balotaje, dado que tiene la cuasi certeza de que no gana.

Tanto el “Peronismo Alternativo” como el kirchnerismo apuestan a que si no hay unidad, llegar a una 2da. vuelta, dado que toda la masa panperonista se unirá contra “Cambiemos”.

Éste es el principal argumento por el cual no se negocia entre los bandos peronistas. Pero, en realidad, todo dependerá si el “Peronismo Alternativo” se define como más antimacrista que anticristinista.

Y he aquí la diferencia más importante.

Mientras los bandos peronistas creen que los votos que le pueden dar el triunfo vendrá el grupo peronista que quede más lejos de “Cambiemos”, la apuesta de la Casa Rosada es que pueden ganar si recuperan los votos antikirchneristas que los acompañaron en 2015, pese a que muchos de esos votantes independientes hoy tendrán una enorme desilusión sobre la gestión macrista.

--------

Desde 1/10 el Bonar 24 pasó de 8.9% a 10% pero la dólar de 41.25 a 37.5. Esto quiere decir que la plata grande, no le cree al programa y que al dólar lo bajaron a base de una tasa de interés súper agresiva. Mal pronóstico. — Miguel A Boggiano (@Miguel_Boggiano) 23 de noviembre de 2018

--------

Si bien los análisis de los 3 bandos se realizan desde su propia realidad y chances políticas, los independientes pueden llegar a tener otro parámetro para elegir a su candidato, más allá si votar antikirchnerismo o antimacrismo. Y es la respuesta a una pregunta: ¿Quién puede sacar a la Argentina de la crisis actual?

De arranque queda descartada CFK y el kirchnerismo, dado que los 8 años de Gobierno de la esposa y viuda de Néstor Kirchner, desde el punto de vista macroeconómico, fueron malos.

Pero, además, la Mandataria fue generosa repartiendo dinero que generaba el campo, pero hoy la soja no está a US$ 600, no lo va a estar en los próximos 5 años y las chances de seguir sacándole renta del sector agropecuario parece más que escasa, salvo que se quiera repetir una situación como con la 125.

El kirchnerismo es promesa de default de la deuda privada, renegociación o ruptura con el FMI, aumento y generalización de los Derechos de Exportación, si no llegan a nacionalizar el comercio exterior, idea con la que jugaron varios años; control de cambios, manoteo de las reservas del Banco Central y aumento de la presión fiscal. Hoy, nada de eso resolvería los problemas macroeconómicos argentinos, en todo caso, los empeoraría o postergaría un poco su colapso.

El “Peronismo Alternativo” ofrece nombre que no atraen capitales, que generan desconfianza y que tuvieron capacidad más que limitada para enfrentar sus propias situaciones de crisis. Roberto Lavagna, Martín Redrado, José Ignacio de Mendiguren, Marcos Lavagna y algún otro, pueden hacer buenos diagnósticos, pero lejos están de seducir dinero del exterior.

En la Casa Rosada juegan con la idea de una reelección que causará la postergada “lluvia de capitales” y una “fuerte” salida de la recesión. Simples buenas intenciones. ¿Puede confiar en la Argentina un inversor al que le prometen 4 años más de Marcos Peña como Jefe de Gabinete, sin un Ministro de Economía fuerte y sin Plan Económico? Es cierto que hoy los capitales escapan de la Argentina ante la duda de que Mauricio Macri no sea relecto, porque Mauricio Macri no resuelve los problemas macroeconómicos y porque temen el regreso de Cristina Fernández al poder. Pero para tentar inversiones, otra deberá ser la oferta económica del macrismo en 2019.

La realidad es que ni el kirchnerismo, ni los Gobernadores peronistas, ni el macrismo tienen un discurso seductor para los capitales del exterior, ni para los inversores locales. Si bien es temprano para que se defina su plan económico, los nombres que hoy circulan en el panperonismo son los mismos que ya fracasaron y el macrismo promete más de lo mismo.

A un año de la elección, el juego político es intenso. Todos creen que tienen tantas chances de ganar, como de perder. Mientras tanto, la crisis sigue su curso y anticipa unas fiestas donde lo que abundará será la escases.