Papelón mundial: Se suspendió la final Boca-River por "falta de igualdad de condiciones"

Por segundo día consecutivo el fútbol del país protagoniza un escenario lamentable: "Es una vergüenza que por algunos inadaptados tengamos que suspender esta final", arrancó Alejandro Domínguez. Cuando faltaban solo 3 horas para el comienzo del partido Boca-River. El presidente de la Conmebol comenzaba casi un monólogo para avisar que la final de hoy 25/11 volvía a suspenderse, pero que esta vez el encuentro tendrá una nueva fecha y horario.

Todo parece un chiste de muy mal gusto, y es que la Conmebol, entidad que hasta minutos antes había mostrado una postura firme en el sentido de que la revancha se jugaba hoy domingo 25/11 a las 17, salió explicando que: “No están dadas las condiciones. Queremos que el partido se juegue en igualdad de condiciones y ahora eso no puede ocurrir. Creemos en el espectáculo. Queremos que no haya ninguna excusa y que gane el que haga el gol de diferencia”. El aununcio por supuesto, desató la ira de cientos de hinchas que estaban adentro y en las afueras del momumental.

Domínguez sentenció que “Conmebol ha tomado la postura de que en este caso no hay igualdad deportiva”, y agregó: “En esas condiciones queremos garantizar, porque nos importan el deporte y el juego, la igualdad de condiciones”.

"Lo que sé es que no se puede jugar la semana que viene", dijo el presidente de la Conmebol, ya que por el G20 no puede haber eventos de magnitud en la ciudad de Buenos Aires. Pero tampoco se puede pasar mucho más adelante la fecha, ya que el ganador tiene que jugar el Mundial de Clubes desde mediados de diciembre. "Creemos en el buen mensaje. Y hoy no se podía jugar porque no había igualdad de condiciones. Y cuando se firmó el sábado se puso en claro que el partido se jugaría si estaban todos de la misma manera", dijo el dirigente.

Boca lo pidió:

Todo fue incertidumbre antes de que anunciaran la suspensión del partido, incluso Boca emitió un comunicado en el que remarcó que el plantel no estaba en condiciones de jugar y pidió la suspensión del partido. "El Club Atlético Boca Juniors realizó este domingo una presentación formal ante la Conmebol para solicitar que la final de la Copa Libertadores se pueda disputar en condiciones de igualdad, tal como acordaron los presidentes de la entidad sudamericana, de Boca y de River, en el acta que firmaron el sábado en el Monumental", decía el comunicado.

"Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio, de haber constatado la magnitud y gravedad de los mismos y las consecuencias que han generado en el plantel, Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el Artículo 18, para que la Conmebol actúe en consecuencia", concluye.

Las redes sociales por supuesto estallaron tras el anuncio de la Conmebol. No se la guardaron tampoco los periodistas deportivos, que indignados pidieron respeto a los fanáticos y al fútbol del país.

La CONMEBOL anunció que la final de la Copa Libertadores fue postergada. — River Plate (@CARPoficial) 25 de noviembre de 2018

Comunicado de prensa | El Club Atlético Boca Juniors realizó este domingo una presentación formal ante la Conmebol para solicitar que la final de la Copa Libertadores se juegue en condiciones de igualdad, tal como se firmó ayer en el Estadio Monumental. https://t.co/Ym4UTeFlxy pic.twitter.com/s2KGK86zPi — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 25 de noviembre de 2018

Es un papelón la gestión de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol. Hace dos horas habló en Fox y confirmó la final, ahora la suspende con la gente de River entrando al Monumental. No les importa ni la gente ni los jugadores ni nada más que el negocio. — Matías Baldo (@matiasbaldo) 25 de noviembre de 2018

¿Por qué los hinchas de River nos hacemos los boludos con la vergüenza que firmó nuestro presidente? Suena lindo el #AndateAngelici, pero no seamos necios. No dejemos que minimicen el ataque al micro de Boca ni sus consecuencias. Igualdad de condiciones, las pelotas. — Ignacio Sbaraglia (@isbaraglia) 25 de noviembre de 2018

No durará. Los de Boca y River son enemigos naturales. Como argentinos y chilenos, o argentinos y ingleses, o argentinos contra otros argentinos, ¡Malditos argentinos arruinaron Argentina! — Mariposa Oscura (@MiluDrt) 25 de noviembre de 2018