Ni Boca ni River, la Copa Libertadores se la llevó un taxista

Insólito, la Copa se fue en taxi. Sí, aunque usted no lo crea, la Libertadores la terminó levantando un taxista y no el capitán de River o de Boca. Esta final (que no fue) sin dudas, ha sido una de las vergüenzas mundiales del fútbol que quedará para la historia.

Por Urgente 24 Domingo 25 de noviembre de 2018 20:07 hs