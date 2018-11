Lunes 26/11 que no despega: Areolíneas Argentina sin vuelos por huelga

La empresa Aerolíneas Argentinas ya lo anticipó el pasado viernes y por supuesto, este lunes 26/11 no despegará con normalidad. Arranca la semana de conflicto entre la empresa y el Estado, por ende, decidió cancelar todos sus servicios, a raíz del paro dispuesto por los trabajadores aeronáuticos. La medida alcanzará a 371 vuelos y afectará a más de 40 mil pasajeros, estimó la línea aérea de bandera.

La empresa informó que tomó esa decisión por "causas de fuerza mayor", debido "al paro dispuesto para el día lunes por los gremios de pilotos (APLA y UALA)" y trabajadores de tierra agrupados en la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior (UPSA).

Este paro es el cuarto que los sindicatos realizan contra la aerolínea de bandera lo que va de noviembre, señaló en un comunicado.

Los viernes 2 y 16 hubo medidas de fuerza de la Asociación de Aeronavegantes (AAA), mientras que el jueves 8 hubo otro de los mismos sindicatos que organizaron la huelga de mañana, agregó.

Aerolíneas explicó que se vio obligada a cancelar toda la operación pautada para el lunes, reprogramando sus vuelos, con el objetivo de proteger mejor a sus pasajeros.

La empresa explicó que busca evitar situaciones de confusión y problemas para el pasajero como las ocasionadas por el paro del pasado jueves 8, cuando durante 11 horas "los gremios tuvieron de rehenes a más de 30.000 personas que no pudieron volar, y a las que incluso privaron de la posibilidad de acceder a información sobre sus vuelos".

Pidió a sus pasajeros que estén atentos a los medios de contacto registrados al momento de hacer la compra del pasaje, sea mail o teléfono, ya que por esa vía les llegará información sobre la reprogramación de sus vuelos.

Quienes no hayan registrado su dirección de correo electrónico podrán añadirla haciendo una modificación en su reserva a través de la página web de la empresa, con lo cual recibirán por esa vía información sobre los cambios producidos.

Otra posibilidad de información en tiempo real sobre las modificaciones en los vuelos es mediante la aplicación Tripcase, que se puede descargar en los teléfonos celulares.

Los pasajeros afectados tienen disponible la posibilidad de cambiar sus pasajes por otras fechas o destinos durante un lapso de 30 días, a través de la misma vía por la cual los compraron, y también podrán reclamar el reintegro de las sumas pagadas.

20 millones de dólares:

Desde Aerolíneas Argentinas indicaron que el paro le costaría a la empresa 20 millones de dólares. El paro fue decidido el miércoles de la semana pasada por los sindicatos, ante la decisión de la empresa de suspender a 376 trabajadores que habían participado de asambleas la semana ante pasada.

El paro de 24 horas en Aerolíneas y Austral que comienza a las cero hora de este lunes es por mucho más que la paritaria salarial: se trata de una pulseada entre gremios que buscan mantener intactos sus convenios colectivos de trabajo y el planteo del Gobierno de que acepten cláusulas de mayor flexibilidad, para alcanzar índices de productividad similares al de otras líneas aéreas de la región.

Estas medidas de fuerza por parte de la aerolínea no contentan al Presidente de la nación. "No es justo que el 95% de los que no usan aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione", dijo Macri sobre Aerolíneas el pasado 8 de noviembre tras el paro que realizaron.