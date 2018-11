Otro conflicto que acecha al G20: China, USA y la esperanza de un documento conjunto

La violencia en las calles porteñas relacionada con el fútbol argentino mantuvo en vilo al Gobierno durante el fin de semana. Se aproxima una reunión con representantes de países de todo el mundo y funcionarios de Cambiemos han dicho que es el evento más importante en la historia moderna de Argentina. Sin embargo, la seguridad no es lo único que le quita el sueño a Macri: En el contexto de la cumbre internacional, se espera la emisión de un documento conjunto entre Estados Unidos y China, los dos países que se enfrentan en una guerra comercial que afecta al resto del mundo. Sin embargo, los hechos recientes no son muy esperanzadores: Hace unos días, en la cumbre del APEC, ambos países no alcanzaron un acuerdo.

Por Urgente 24 Domingo 25 de noviembre de 2018 20:28 hs Compartí esta nota Imprimir