Angelici se lo dedicó a Carrió, Macri sin picada y Domínguez sangra por la herida

"No es exagerar (pretender que la final de la Libertadores sea mejor que la de la Champions). Estoy convencido de que sí es posible". Lo que ocurrió el fin de semana pasado no sólo fue un papelón sino todo un mensaje que con el diario del lunes aparece más nítido: de visitante, Angelici se llevó puesto a Infantino, a Domínguez y a D'Onofrio, obligándolos a todos aclarar a la prensa lo que estaba ocurriendo y las decisiones de último momento. Incluso, el presidente de la FIFA, que quedó pintado en todo esto, tuvo que decir que no "apretó" a los jugadores de Boca, tal como salieron a denunciar desde el vestuario riverplatense. A su vez, la suspensión del partido -a pedir del mejor amigo de Macri- dejó picando una interna entre Nación y Ciudad que según los rumores que trascienden le estaría costando el puesto al ministro de Seguridad local Martín Ocampo (eso sí, tras el G-20). Por si eso fuera poco, Domínguez tendrá que esperar para su "Champions League".

Por BRIAN SEPÚLVEDAPeriodista. Urgente24. Lunes 26 de noviembre de 2018 9:35 hs