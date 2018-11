Macri, más enojado con la Justicia por los incidentes en el River-Boca que no fue

El presidente Mauricio Macri habló este lunes sobre la agresión al micro de Boca en las inmediaciones de la cancha de River los desmanes ocurridos a partidr de allí.

En una presentación ante la prensa, el mandatario reconoció la responsabilidad del operativo de seguridad del gobierno porteño, pero apuntó fuertemente contra la Justicia por su actuación con los detenidos.

"¿Cómo puede ser que la policía detuvo a 23 personas y en horas esas personas están libres? No entiendo. Lo mismo nos ocurrió en el Congreso", dijo Macri, ofuscado a la vez que pidió un Poder Judicial "que garantice que aquel que no cumple la va a pasar mal".

El Presidente recordó que en la previa al frustrado partido se realizó un operativo que golpeó a la barrabrava de River, con la incautación de entradas falsificadas y US$10 millones. Macri dijo que el principal detenido por ese caso recuperó la libertad tras una recaratulación de la causa.

"No entiendo la reacción de la Justicia", insistió y llamó a "los jueces y fiscales" a reflexionar.

"La única sociedad posibles es donde rige la ley, en la que todos somos iguales ante la ley. Y por eso tenemos que seguir trabajando y mucho, porque tenemos fallas en ese sistema. Tenemos todavía una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas. Apaña tirar piedras, agredir, violentar. Y, claramente, esto no es aceptable, bajo ningún concepto lo es", dijo, acompañado de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Germán Garavano (Justicia).

Macri dijo que "no puedo resignarme como Presidente, representando a la mayoría de los argentinos que somos pacíficos, que para realizar un espectáculo deportivo haya que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad". "Es una locura", sentenció.

Macri también se refirió al ataque que sufrió el titular de la FIFA, Gianni Infantino, quien fue escupido durante su estadía en el estadio Monumental. "No es solamente las piedras. No entiendo cómo alguien puede pensar que está bien escupir. Recibimos al presidente de la FIFA en el país y me contaron que tuvo una experiencia espantosa. ¿Cómo es que hay gente que cree que escupir está bien?", se preguntó.

En este marco, el presidente anunció que incluirá en el temario para sesiones extraordinarias del Congreso un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para combatir la violencia en el fútbol. Señaló que es una iniciativa que el Gobierno ya envió al Congreso pero que hasta el momento no fue tratada y que apunta a que los jueces puedan encuadrar de manera más efectiva los delitos cometidos en el marco de espectáculos deportivos.

El Presidente no respondió preguntas. Eso lo cedió a los ministros. Bullrich explicó por su parte que la iniciativa que el Congreso tratará en sesiones extraordinarias "tipifica como delitos penales y no como contravenciones todas las conductas violentas que se realizan durante un evento deportivo”.

La ministra de Seguridad agregó que van a obligar a los barras que tienen prohibición de entrar a la cancha a que se presenten “en predios especiales tres horas antes de los partidos".