Erize: "Es mentira que la Argentina le exporta soja a China"

El director de la consultora Nóvitas, Enrique Erize, brindó una entrevista al canal Agrositio en la que habló de todo: Donald Trump, China, soja, maíz y la falta de políticas agropecuarias en la Argentina, además de cuestionar las retenciones al maíz y el trigo dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri.

Aquí algunas de sus definiciones más importantes:

> "Este cambio en las retenciones fueron pro soja, anti maíz. ¿Qué cambió en ese fin de semana tétrico en Olivos? Que las retenciones al maíz subieron de 0 a 10, al trigo de 0 a 10, y la soja de 26 a 29. Nadie dijo que la soja subió 3 puntos y el maíz subió 10. ¿Por qué? ¿Alguien lo pidió? No sé". Y continuó: "le quitaron el diferencial arancelario al aceite y la harina, que era la única política activa que tenía el país".

> "Fue un error subir más las retenciones al maíz que a la soja, el ministro estaba presionado por el FMI... era lo que pedía el FMI, que suban las retenciones".

> "Es mentira que la Argentina le exporta soja a China. Hasta el año pasado, sólo el 6% de las exportaciones de soja argentina iban a China, como poroto. 90% va como harina y aceite a 40 destinos diferentes; eso lo perdimos, o lo estamos por perder. ¿Dónde está la ventaja de haber hecho eso? Los exportadores que lo procesaban terminan perdiendo por esos 3 puntos. Hoy conviene más exportar porotos de soja a China y no moler acá. Pero vos tenés la industria aceitera más eficiente y competitiva del mundo, y gracias a eso la Argentina tiene el mercado de soja que tiene... Eso estamos a punto de perderlo. Si eso fue un error, hay tiempo de subsanarlo. Pero si fue una imposición o una política de Estado porque van a invertir en Vaca Muerta..."

> "Ibamos camino a un aumento del áera de maíz en contra de la soja, que eso a mí me parece bien. Ahora no es así. Conozco mucha gente que a último momento decidió pasarse de maíz a la soja. No estoy tan acuerdo que no va a sufrir el área de soja por esa diferencia. Algo de soja aumenta por el cambio de maíz. Cuando era el año para hacer maíz, porque en el mundo el stock es bajo, USA tiene una demanda que supera a la oferta por 2do año consecutivo... Porque el año que viene, cuando USA diga que van a aumentar 3 millones de hectáreas de maíz por el problema que tiene con China, va a haber que hacer soja. Este era el año para rotar. Vamos a contramano, ¿cómo puede ser que estando a contraestación en el hemisferio sur, sabiendo lo que está pasando allá arriba que es el 80% de la producción mundial de maís y de trigo, no saber eso habla muy mal de nuestra dirigencia, de los que están tomando las decisiones".



> "No hay políticas agropecuarias, y menos políticas activas. No hay mercado de girasol, que es muy importante, y el Gobierno podría hacer algo"

> "Yo no quiero un (Guillermo) Moreno, pero tampoco libertinaje"



> "Soy pesimista con la soja 2019"