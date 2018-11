Bernardo Bertolucci, director de "El último tango en París", falleció a los 77 años

Poeta, productor y director de cine italiano, Bernardo Bertolucci murió el 26/11 a sus 77 años en Roma, tras batallar contra una larga enfermedad. Había nacido el 16/3/1941 en Parma, hijo del poeta Attilio y de la profesora Ninetta Giovanardi, explica la agencia Ansa Latina.

Bertolucci tenía solo 15 años y vivía en el campo, cerca de Parma, cuando realizó su 1º cortometraje, "La Teleférica", con una cámara de 16mm. Relata la historia de 3 niños que se pierden en el bosque.

En 1962, ingresó en el mundo de pantalla grande como el asistente de Pier Paolo Pasolini, de quien se hizo amigo. Ambos fueron defensores del Partido Comunista.

La primera película que fimó Bertolucci fue "La cosecha estéril", en 1962, estuvo basada en un guión de Pier Paolo Pasolini. La cosecha relata una investigación policial al submundo de delincuentes ramons, luego de que se hallara el cadáver de una prostituta en un parque público, en un pedregal del Tevere romano.

Vio de cerca el Mayo del '68 en París, suceso que retrató en el film "Soñadores" (2003).

Bertolucci nunca estudió ni se preocupó por el aprendizaje técnico. Siguiendo el ejemplo de Pasolini, en sus inicios renunció a los actores profesionales y coqueteó con las corrientes experimentales.

En 1972 dirigió la controversial "El último tango en París", que narra los encuentros entre un hombre de 45 años recién enviudado y una actriz de 20 años, comprometida con otro. La relación está caracterizada por una fuerte violencia verbal y sexual de él hacia ella. El film fue censurado y retirado de las salas cinematográficas, además de valerle 2 meses de prisión a Bertolucci y la prohibición de votar durante 5 años.

La polémica en torno a la película sigue hasta hoy, debido a una escena en la que el hombre, encarnado por Marlon Brando, viola a la joven actriz, encarnada por Maria Schneider, utilizando mantequilla como lubricante. Schneider declaró hace algunos años que se sintió humillada al vivir eso, y que la escena no estaba en el libreto. Bertoucci admitió que María no conocía la escena que filmarían, aunque luego especificó que lo único que no sabía era lo de la mantequilla, porque sí había leído el resto del contenido en el guión.

“Me siento culpable pero no arrepentido. Queríamos estar completamente libres. No quería que Maria fingiera su humillación, su rabia, quería que Maria sintiera, no actuara su humillación”, afirmó Bertolucci.

Entre otros de sus clásicos están "El último emperador", "Novecento", "La luna", "El pequeño buda", "El cielo protector" y "El conformista". La película "Belleza robada", en 1996, volvió a generar polémica por su contenido erótico.

Bajo la influencia de Pasolini, Bertolucci siempre prestó en su obra una gran atención a la fotografía y al montaje, explica el portal Marca. En total dirigió 27 películas.

Lamentamos la muerte de Bernardo Bertolucci. Será recordado como uno de los grandes del cine italiano y mundial", expresaron a través de Twitter los responsables de la Bienal de Venecia.

El diario italiano La Repubblica despidió a Bertolucci como "el último maestro del cine".