La Justicia absolvió a los acusados de violar y matar a Lucía Pérez

A dos años del crimen de Lucía Pérez, el tribunal de Mar del Plata dio a conocer el veredicto del juicio oral que se realizó a los tres imputados por el crimen de la joven de 16 años. Matías Farías (25), Pablo Offidani (43) fueron condenados a 8 años de prisión por venta de droga, mientras que el tercer acusado, Alejandro Maciel (61), fue absuelto de la acusación de encubrimiento. Los argumentos se conocerán en los próximos días.



Durante los alegatos, el fiscal Daniel Vicente había pedido la prisión perpetua para Farías, al considerarlo autor de "abuso sexual con acceso carnal agravado en concurso ideal con femicidio, con el agravante del suministro de estupefacientes a una menor".



Sin embargo, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas consideraron que a lo largo del proceso no hubo elementos suficientes para comprobar que la adolescente fue violada y asesinada, por lo que los imputados fueron absueltos por ese delito.



Además, los jueces pidieron a la Procuración que sea investigada la labor de María Isabel Sánchez, la fiscal de instrucción que habló de "empalamiento" en una conferencia de prensa que conmocionó a todo el país por los detalles escabrosos, y que luego fue apartada del caso.



"Esto es horrible y doloroso. La muerte de Lucía los condena solo por la droga y no por su asesinato. Es una vergüenza más del tribunal de Mar del Plata", expresó la mamá de Lucía Pérez, Marta Moreno, tras la sentencia. "No vamos a bajar los brazos y vamos a ir a casación de nuevo", señaló, en diálogo con TN



De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, la adolescente conoció a Farías y Offidani un día antes de su muerte, el 7 de octubre de 2016, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 local para venderle un cigarrillo de marihuana.



A la mañana del día siguiente, ambos pasaron a buscar a Lucía por su casa y se fueron hacia la casa del primero, en Racedo al 4500, del barrio Alfar, donde habría sido drogada y abusada sexualmente.



Luego, los imputados llevaron a la víctima en una camioneta a la Unidad Sanitaria de Playa Serena, adonde la joven llegó sin signos vitales y los médicos trataron de reanimarla durante 40 minutos.

Cabe recordar que el caso de Lucía fue uno de los que impulsó el primer paro nacional de mujeres contra la violencia de género.



Para el fiscal Vicente, quedó demostrado que "Farías tenía un plan", dado que le fió la droga en el primer encuentro para tener un segundo y allí "cobrarle, venderle más droga y violarla".



"No quedan dudas de que Lucía Pérez fue abusada sexualmente en un contexto de violencia de género por cosificación a la mujer y que para su facilitación se usaron estupefacientes, que potenciaron la situación de vulnerabilidad en concreto", había destacado el fiscal.

En su alegato, la abogada defensora María Laura Solari consideró que la muerte de la adolescente fue producto de "asfixia tóxica", tal como expresaron los peritajes forenses, que tampoco habían dado certezas sobre el abuso sexual.



Solari, basándose en un informe de la Asesoría Pericial de La Plata, explicó que las relaciones sexuales entre Farías y Lucía Pérez fueron "absolutamente consentidas", algo que "está afirmado por la junta médica desde agosto del año pasado".

“Esa junta afirmó que no había existido ese abuso sexual por parte de Farías y, lógicamente, muchísimo menos aún por parte de Offidani, que ni siquiera estaba” en la casa donde mataron a Lucía, había declarado.



En sus alegatos, la defensora criticó a la fiscal María Isabel Sánchez. “Sabemos que eso (el empalamiento) jamas aconteció y, al margen de la imprudencia de la doctora Sánchez en esa oportunidad, nunca logramos revertir lamentablemente ese panorama y en el imaginario de la gente aún se sostiene esa cuestión”, dijo la abogada de Farías, Offidani y Maciel.