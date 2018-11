Chicos, no maten a la gallina ni rompan los huevos azul y oro

Los jugadores de Ríver y de Boca palpitan la final que disputarán en Asunción, sede de la CONMEBOL, los respectivos presidentes Rodolfo D´Onofrio y Daniel Angelici, de cuyo resultado dependen los US$6 millones del premio mayor de la copa Libertadores de América que se distribuirán los ganadores y los US$ 3 millones para los perdedores. El torneo ya repartió US$ 103.850.000 millones y entre televisión, publicidad y entradas a la cancha, directa e indirectamente, constituyen una fuente de ingresos para los 17 participantes continentales que eclipsa el dinero que gira en torno de la Superliga. Los 2 partidos del superclásico suspendidos sábado y domingo le costaron a los organizadores el 30% de la recaudación neta superior a los $80 millones que le quedaron, más los derechos de televisión. Pero más perdieron los 60 mil y pico mil aficionados que pagaron la entrada y se quedaron dos veces sin ver el partido y los 4 millones de audiencia de Fox Sports en cuyas pantallas la pasión del fútbol se reemplazó por catarsis en torno de los bochornosos incidentes que impidieron disfrutar del clásico. Al desnudo están ahora expuestos los curros de los onerosos operativos de seguridad que se conciben más para satisfacer intereses de partes que para cumplir con su cometido. Será cuestión de tomarlos o dejarlos. En Argentina ya no sólo está imposibilitado de asistir a los estadios el público visitante, sino que está visto que tampoco hay garantías para que lleguen los jugadores visitantes.

Por RUBÉN CHORNYPeriodista. Columnista de Urgente24. Lunes 26 de noviembre de 2018 22:26 hs